Hasta 17.000 euros por trabajar en una de las ocho mil vacantes para jóvenes en ayuntamientos de Andalucía: estos son los requisitos

Cada vez son más los jóvenes que aspiran a un empleo en la administración, un objetivo al que puedes acercarte gracias al nuevo programa Activa-T Joven de la Junta de Andalucía. Se trata de una nueva línea de subvenciones a la contratación de hasta 8.000 jóvenes desempleados en ayuntamientos y entidades locales de la comunidad.

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha convocado una primera fase mediante la cual los ayuntamientos y entidades locales autónomas de Andalucía podrán tramitar su inscripción hasta el próximo 17 de noviembre su adhesión al programa a través del Registro Electrónico Único de la Junta de Andalucía. A partir de entonces, el plazo para la resolución de solicitudes es de seis meses, pero ¿cuáles son los requisitos para beneficiarse de este programa?

Hasta 17.000 euros por empleos digitales y verdes

Las ayudas a los ayuntamientos inscritos se destinarán a la contratación de personas jóvenes desempleadas que cumplan estos tres requisitos: tener entre 18 y 29 años, estar inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo y ser beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Estos jóvenes se incorporarán mediante un contrato laboral seis meses a jornada completa para trabajar en proyectos diseñados por las entidades locales. La cuantía de la subvención se determinará según el grupo de cotización de la persona contratada y oscilará entre 10.900 y 16.000 euros.

Asimismo, se contempla un incremento de 1.000 euros adicionales cuando el joven sea contratado para un empleo contemplado en la lista de empleos digitales o verdes en las bases reguladoras, con la posibilidad de alcanzar así los 17.000 euros.

Requisitos y selección de las personas contratadas

La selección de los candidatos se realizará a través de una oferta pública de empleo del ayuntamiento o entidad local. El Servicio Andaluz de Empleo preseleccionará a dos personas en base al perfil requerido para el puesto, de acuerdo con los siguientes criterios de prelación:

Primero, personas desempleadas e inscritas como demandas de empleo no ocupadas que no sean beneficiarias de ninguna prestación ni subsidio

En segundo lugar, las personas perceptoras del ingreso por Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía, de subsidios por desempleo o de la renta agraria

En terer lugar, las personas beneficiarias de una prestación contributiva por desempleo

Finalmente, la entidad local beneficiaria seleccionará a la persona con la que formalizará el contrato.

Obligaciones de las entidades loales

Las entidades locales beneficiarias deberán presentar un proyecto único con un plazo de ejecución de un máximo de doce meses y detallar el número de personas que se pretende contratar a través de estas subvenciones y el perfil de los profesionales requeridos. Estos deberán ser contratados en el plazo de dos meses a partir del día siguiente de la notificación de la concesión.

Las contrataciones acogidas a este programa no deben suplir al personal de plantilla. Los ayuntamientos estarán obligados a tutorizar a estos jóvenes mediante cuadernos de seguimiento del desarrollo de las tareas, firmadas por el tutor responsable.