Empleo público en Andalucía: convocatorias en Justicia, SAS y ayuntamientos

Las oportunidades de empleo público en Andalucía durante marzo de 2026 incluyen bolsas en la Consejería de Justicia, convocatorias del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y plazas en ayuntamientos, universidades y entidades públicas de varias provincias.

Según las convocatorias correspondiente a la semana del 4 al 10 de marzo de 2026 existen procesos con plazos abiertos que se concentran principalmente en Granada, Córdoba, Cádiz, Almería y Jaén, además de varias bolsas autonómicas. ¿Qué opciones hay ahora mismo para acceder a un puesto en la administración?

La relación de convocatorias incluye bolsas de médicos forenses, gestión procesal, tramitación procesal, auxilio judicial, así como categorías sanitarias del SAS y plazas de acceso libre en administración local, universidades y organismos públicos. La mayoría de los plazos finalizan entre el 4 y el 27 de marzo de 2026.

Bolsas de empleo en la Junta de Andalucía

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública mantiene abiertas bolsas para:

Médico forense

Gestión procesal y administrativa

Tramitación procesal y administrativa

Auxilio judicial

En todos los casos, el plazo de solicitud termina el 25 de marzo de 2026, con un periodo de 20 días hábiles desde la publicación en el BOJA.

Por su parte, el Servicio Andaluz de Salud tiene abiertas bolsas para:

Epidemiólogo de atención primaria

Facultativo especialista de área

Médico de admisión y documentación clínica

Farmacéutico de atención primaria

Enfermero/a

Fisioterapeuta

Logopeda

Enfermero especialista

Terapeuta ocupacional

El plazo de presentación finaliza el 13 de marzo de 2026, dentro de un periodo de 10 días hábiles.

Convocatorias por provincias en Andalucía

Granada

El Ayuntamiento de Granada concentra varias plazas, entre ellas:

Técnico/a superior en Sanidad Ambiental

Profesor de Banda de Música (percusión)

Técnico medio guía casa museo

Bibliotecario/a

Agente para la igualdad

Inspector / inspector de tributos

Técnico especialista en delineación

Técnico superior en sistemas informáticos

Auxiliar de biblioteca

La mayoría de estas convocatorias finalizan el 12 de marzo de 2026.

La Universidad de Granada convoca:

2 plazas de gestión en Prevención y Salud Laboral

2 plazas en Responsabilidad Social e Igualdad

7 plazas de auxiliar en Conservación y Mantenimiento

El plazo termina el 17 de marzo de 2026.

Cádiz

El Ayuntamiento de Cádiz convoca:

Técnico de administración general

Técnico mecánico

Técnico electricista

Auxiliar de archivos y bibliotecas

Técnico de instalaciones deportivas

El plazo finaliza el 23 de marzo de 2026.

Almería

La empresa municipal Almería Turística SA convoca una plaza fija de:

Técnico/a superior asesor jurídico

El plazo termina el 9 de marzo de 2026.

Jaén y universidades andaluzas

La Universidad de Jaén convoca una plaza fija de técnico especialista de actividades culturales, con plazo hasta el 27 de marzo de 2026.

Además, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales oferta cuatro plazas de bailaor para el Ballet Flamenco de Andalucía, con plazo hasta el 5 de marzo de 2026.

Fechas clave que no hay que dejar pasar

Los plazos más próximos son:

12 y 13 de marzo de 2026 — Granada y bolsas del SAS

17, 23, 25 y 27 de marzo de 2026 — Universidad, ayuntamientos y bolsas de Justicia

La información tiene carácter informativo y recomendamos consultar siempre las bases oficiales de cada convocatoria, ya que los plazos se computan según la publicación oficial correspondiente.