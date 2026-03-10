Empleo público en Andalucía: convocatorias en Justicia, SAS y ayuntamientos
Oportunidades de empleo público en Andalucía con bolsas en la Consejería de Justicia, plazas en el Servicio Andaluz de Salud y convocatorias en Granada, Córdoba, Cádiz, Almería y universidades con plazos en marzo de 2026
Las oportunidades de empleo público en Andalucía durante marzo de 2026 incluyen bolsas en la Consejería de Justicia, convocatorias del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y plazas en ayuntamientos, universidades y entidades públicas de varias provincias.
Según las convocatorias correspondiente a la semana del 4 al 10 de marzo de 2026 existen procesos con plazos abiertos que se concentran principalmente en Granada, Córdoba, Cádiz, Almería y Jaén, además de varias bolsas autonómicas. ¿Qué opciones hay ahora mismo para acceder a un puesto en la administración?
La relación de convocatorias incluye bolsas de médicos forenses, gestión procesal, tramitación procesal, auxilio judicial, así como categorías sanitarias del SAS y plazas de acceso libre en administración local, universidades y organismos públicos. La mayoría de los plazos finalizan entre el 4 y el 27 de marzo de 2026.
Bolsas de empleo en la Junta de Andalucía
La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública mantiene abiertas bolsas para:
- Médico forense
- Gestión procesal y administrativa
- Tramitación procesal y administrativa
- Auxilio judicial
En todos los casos, el plazo de solicitud termina el 25 de marzo de 2026, con un periodo de 20 días hábiles desde la publicación en el BOJA.
Por su parte, el Servicio Andaluz de Salud tiene abiertas bolsas para:
- Epidemiólogo de atención primaria
- Facultativo especialista de área
- Médico de admisión y documentación clínica
- Farmacéutico de atención primaria
- Enfermero/a
- Fisioterapeuta
- Logopeda
- Enfermero especialista
- Terapeuta ocupacional
El plazo de presentación finaliza el 13 de marzo de 2026, dentro de un periodo de 10 días hábiles.
Convocatorias por provincias en Andalucía
Granada
El Ayuntamiento de Granada concentra varias plazas, entre ellas:
- Técnico/a superior en Sanidad Ambiental
- Profesor de Banda de Música (percusión)
- Técnico medio guía casa museo
- Bibliotecario/a
- Agente para la igualdad
- Inspector / inspector de tributos
- Técnico especialista en delineación
- Técnico superior en sistemas informáticos
- Auxiliar de biblioteca
La mayoría de estas convocatorias finalizan el 12 de marzo de 2026.
La Universidad de Granada convoca:
- 2 plazas de gestión en Prevención y Salud Laboral
- 2 plazas en Responsabilidad Social e Igualdad
- 7 plazas de auxiliar en Conservación y Mantenimiento
El plazo termina el 17 de marzo de 2026.
Cádiz
El Ayuntamiento de Cádiz convoca:
- Técnico de administración general
- Técnico mecánico
- Técnico electricista
- Auxiliar de archivos y bibliotecas
- Técnico de instalaciones deportivas
El plazo finaliza el 23 de marzo de 2026.
Almería
La empresa municipal Almería Turística SA convoca una plaza fija de:
- Técnico/a superior asesor jurídico
El plazo termina el 9 de marzo de 2026.
Jaén y universidades andaluzas
La Universidad de Jaén convoca una plaza fija de técnico especialista de actividades culturales, con plazo hasta el 27 de marzo de 2026.
Además, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales oferta cuatro plazas de bailaor para el Ballet Flamenco de Andalucía, con plazo hasta el 5 de marzo de 2026.
Fechas clave que no hay que dejar pasar
Los plazos más próximos son:
- 12 y 13 de marzo de 2026 — Granada y bolsas del SAS
- 17, 23, 25 y 27 de marzo de 2026 — Universidad, ayuntamientos y bolsas de Justicia
La información tiene carácter informativo y recomendamos consultar siempre las bases oficiales de cada convocatoria, ya que los plazos se computan según la publicación oficial correspondiente.
