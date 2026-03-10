Bolsa extraordinaria de profesores interinos en Andalucía: Estas son las especialidades con vacantes o sustituciones disponibles

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha abierto una convocatoria extraordinaria para la creación de nuevas bolsas de empleo en diversas especialidades docentes que no cuentan con personal suficiente. Los profesionales interesados en cubrir como funcionario interino las posibles vacantes o sustituciones de puestos pueden consultar las categorías disponibles en la convocatoria publicada esta semana por el BOJA. Este procedimiento se desarrolla en paralelo a las oposiciones docentes con más de 5.000 plazas convocadas este 2026.

El plazo de presentación de solicitudes es de diez días hábiles, hasta el próximo 23 de marzo. Los aspirantes deben cumplir una serie de requisitos generales, además de los específicos de la especialidad a la que se desea acceder. A continuación, se detallan las especialidades que requieren nuevas plazas de profesores.

Vacantes de profesores de ESO, FP, Escuelas de Idiomas y Música

Esta bolsa extraordinaria de profesores se abre por el agotamiento del personal disponible para cubrir las especialidades con perfil bilingüe de Filosofía-Alemán, Dibujo-Inglés y Música-Francés, así como otras del Cuerpo de Enseñanza Secundaria como portugués, administración de empresas, procesos y productos en madera y mueble, operaciones y equipos de producción agraria y cultura clásica.

De igual modo, se abre la bolsa para cubrir vacantes en la especialidad de francés en las Escuelas Oficial de Idiomas, de profesor de Orquesta en la categoría de Música y Artes Escénicas; y de las especialidades de Fabricación e instalación de carpintería y mueble y Patronaje y confección en el Cuerpo de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de la Formación Profesional.

En estos casos, se requiere con carácter general poseer la titulación que da acceso a la especialidad y el Máster Universitario en Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional o título equivalente. Para los puestos con perfil bilingüe se debe acreditar la competencia en el idioma correspondiente.

Finalmente, se necesitan diplomados en Magisterio o titulación equivalente con la especialidad de portugués.

Cómo inscribirse, petición de destinos y qué méritos se valoran

El personal que desee partiipar en la convocatoria deberá cumplimentar el formulario correspondiente habilitado en el portal web de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Para acceder a él será necesaria autenticación previa mediante certificado digital, usuario IdEA o localizador. La cumplimentación de la solicitud mediante este sistema generará un número identificativo que dará validez y unicidad a esta.

Los solicitantes deberán aportar la documentación referida al cumplimiento de los requisitos y de los méritos alegados, así como una fotocopia del DNI. En cuanto a la petición de destinos, consignarán en la solicitud al menos una provincia en la que deseen ocupar puestos de trabajo para posibles vacantes o sustituciones. Quien consigne más de una provincia estará obligado a aceptar el primer puesto de trabajo que se le adjudique en cualquiera de ellas. La no incorporación a dicho puesto supondrá la exclusión de la bolsa.

Se valorarán méritos como la experiencia docente previa (hasta 3 puntos), la formación académica (7 puntos) y los méritos específicos para puestos con perfil bilingüe (3 puntos).