Especialidades y plazas de las oposiciones docentes en Andalucía 2026: consulta el reparto

Destaca el número de plazas convocadas para las especialidades de Matemáticas, Física y Química o Educación Física.

El BOJA ha publicado hoy la convocatoria de las oposiciones para profesores de Educación Secundaria en centros de la Junta de Andalucía. En total, se convocan pruebas selectivas para cubrir 5.047 plazas de nuevo ingreso para los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Música y Artes Escénicas y de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional. Asimismo, se convocan las pruebas selectivas para cubrir 120 plazas de acceso (1 procedente de la reserva de discapacidad), al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.

Las plazas convocadas se reparten en 4.406 para el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, 201 para el de Profesores de Música y Artes Escénicas y 440 para el de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional. A continuación, detallamos el deslogse por especialidades.

Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria

Las 4.406 plazas convocadas para el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria se reparten entre las siguientes especialidades:

Matemáticas: 255

Física y Química 225

Dibujo: 127

Francés: 101

Música: 151

Educación Física: 503

Orientación educativa: 351

Tecnología: 304

Administración de Empresas: 116

Análisis y Química Industrial: 25

Asesoría y procesos de imagen personal: 45

Formación y Orientación Laborla: 391

Hostelería y Turismo: 70

Informática: 154

Intervención sociocomunitaria: 75

Organización y gestión comercial: 46

Organización y proyectos de fabricación mecánica: 60

Procesos de diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos: 45

Procesos sanitarios: 65

Procesos y productos de textil, confección y piel: 10

Procesos y productos en artes gráficas: 10

Sistemas electrónicos: 55

Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos: 60

Instalaciones electrotécnicas: 140

Laboratorio: 20

Oficina de proyectos de construcción: 30

Operaciones y equipos de elaboración de productos alimentarios: 40

Operaciones procesos: 5

Operaciones y equipos de producción agraria: 120

Procedimientos sanitarios y asistenciales: 150

Procesos comerciales: 80

Proceso de gestión administrativa: 201

Servicios a la comunidad: 100

Sistemas y aplicaciones informáticos: 186

Técnicas y procedimientos de imagen y sonido: 15

Equipos electrónicos: 75

Cabe recordar que el 10% de las plazas (444) se reserva al cuerpo de discapacidad, a las que hay que sumar otras 31 plazas reservadas pendientes de procedimientos selectivos anteriores.

Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas

La Junta de Andalucía ha convocado 201 plazas para el Cuerpo Profesores de Música y Artes Escénicas, que se desglosan así por especialidades:

Dramaturgia y escritura dramática: 6

Interpretación en el teatro musical: 3

Canto: 10

Contrabajo: 10

Coro: 8

Guitarra: 30

Historia de la Música: 5

Orquesta: 5

Percusión: 16

Saxofón: 12

Trombón: 12

Trompa: 5

Tuba: 6

Violín: 20

Danza española: 4

Danza contemporánea: 5

Dirección escénica: 9

Espacio escénico: 4

Lenguaje musical: 21

Cante flamenco: 10

Por cupos, 178 plazas corresponden al turno general y 23 al turno de reserva de discapacidad, una de ellas pendiente de un proceso selectivo anterior.

Cuerpo de Profesores Especialistas de Formación Profesional

Para el Cuerpo Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional se han convocado 440 plazas, repartidas de la siguiente forma:

Cocina y pastelería: 80

Estética: 35

Fabricación e instalación de carpintería y mueble: 25

Mantenimineto de vehículos 110

Mecanizado y mantenimiento de máquinas: 30

Patronaje y confección: 20

Peluquería: 40

Producción en artes gráficas: 20

Servicios de restauración: 40

Soldadura: 40

De estas, 395 plazas pertenecen al turno general y 45 a la reserva de discapacidad.

Procedimiento de acceso al Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria

Finalmente, este es el reparto de las 120 plazas convocadas para el procedimiento selectivo de acceso al Cuerpo de Profesores de Eduación Secundaria:

Matemáticas: 14

Francés: 4

Música: 3

Educación Física: 6

Orientaicón Educativa: 8

Tecnología: 8

Administración de empresas: 5

Asesoría y rpocesos de imagen personal: 1

Formación y Orientación Laboral: 18

Hostelería y Turismo: 2

Infromática: 8

Intervención sociocomunitaria: 1

Organización y gestión comercial: 1

Organización y proyectos de fabricación mecánica: 1

Procesos sanitarios: 1

Procesos y producción de textil, confección y piel: 1

Procesos y productos en artes gráficas: 1

Sistemas electrónicos: 1

Instalación y mantenimeitno de equipos térmicos y de fluidos: 1

Instalaciones electrotécnicas: 3

Oficina de proyectos de construcción: 1

Operaciones y equipos de elaboración de productos alimentarios: 1

Operaciones y equipos de producción agraria: 5

Procedimientos sanitarios y asistenciales: 2

Procesos comerciales: 3

Proceso de gestión administrativa: 9

Servicios a la comunidad: 5

Sistemas y aplicaciones infromáticos: 2

Técnicas y procedimientos de imagen y sonido: 1

Equipos electrónicos: 3

105 de las plazas se inscriben en el turno general y 14 se reservan al cupo de discapacidad, una de ellas pendiente de otros procedimientos selectivos anteriores.

¿Cuál es el plazo para inscribirse?

El plazo para presentar la solicitud que estará diponible a través del portal web de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional es de 15 días hábiles a partir de este jueves, es decir, desde el 26 de febrero al 18 de marzo, ambos inclusive. Una vez concluido este periodo,el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicará la lista provisional de admitidos y excluidos. Las personas participantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación para poder subsanar los defectos que, en su caso, hayan motivado la exclusión, así como para aportar la documentación omitida y corregir los errores que podrían haberse cometido en la solicitud.