Plazo y pasos para inscribirse en las oposiciones docentes de Andalucía 2026

Las oposiciones 2026 en Andalucía presentan una gran oportunidad para acceder al sistema educativo andaluz. Con 5.047 plazas disponibles, de las cuales 5.015 son de nuevo ingreso y 32 proceden de la reserva de discapacidad pendiente, este proceso es clave para aquellos que buscan estabilidad profesional en la enseñanza. Además, se convocan 120 plazas de acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria que no se habían cubierto en convocatorias anteriores. Publicada por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, esta iniciativa marca el inicio de una etapa fundamental para los futuros docentes. Pero ¿cuáles son los plazos y qué pasos hay que seguir para inscribirse?

El total de las plazas vacantes se distribuye entre diferentes cuerpos de profesionales en el sector, como los de Enseñanza Secundaria, Música y Artes Escénicas, y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional. Así, este proceso de oposición impulsado por la Junta de Andalucía se dirige a cubrir las necesidades del sistema educativo regional y representa una gran oportunidad para los que buscan desarrollar su carrera en el ámbito de la enseñanza pública de la comunidad autónoma.

Oposiciones 2026 de docentes en Andalucía: plazos para presentar la solicitud

Según lo establecido en la convocatoria publicada por el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), los aspirantes tienen un plazo de 15 días hábiles para presentar su solicitud y la documentación requerida. Este período se extiende desde el jueves 26 de febrero hasta el 18 de marzo, ambos inclusive. Tras el cierre del plazo, la resolución con la lista provisional de admitidos y exluidos se publicará nuevamente en el BOJA.

Los participantes tendrán entonces diez días hábiles, a partir de la fecha siguiente a la de su publicación, para subsanar cualquier error o defecto que haya causado la exclusión, así como también para aportar la documentación pendiente. Es importante que los aspirantes revisen cuidadosamente su solicitud, ya que cualquier omisión podría afectar su inclusión en el proceso selectivo. A continuación, se muestra un breve resumen de los plazos:

Presentación de la solicitud : del 26 de febrero al 18 de marzo (15 días hábiles).

: del 26 de febrero al 18 de marzo (15 días hábiles). Publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos : tras el cierre del plazo de inscripción.

: tras el cierre del plazo de inscripción. Subsanación de errores: 10 días hábiles a partir de la publicación de la lista provisional.

Cómo inscribirse en las oposiciones docentes de Andalucía 2026

Las personas interesadas en realizar este proceso selectivo deberán cumplimentar la solicitud de participación, que estará disponible en el portal web de la Consejería de Desarrollo y Educación Profesional. Una vez ahí, se podrán seguir las instrucciones específicas que acompañan al formulario. Es importante seguir todos los pasos indicados para asegurar que la solicitud se complete correctamente.

Una vez cumplimentada y firmada la solicitud, el sistema generará automáticamente un resguardo acreditativo de la presentación. Este documento incluirá un resumen de los datos introducidos, así como la fecha, la hora y un código identificador único, que dará validez a la solicitud. Este resguardo será esencial para confirmar la participación en el proceso selectivo, según lo establecido en la propia convocatoria.