Oposiciones docentes en Andalucía 2026: fecha, novedades y cambios en el baremo de puntuación

Miles de aspirantes tienen la fecha marcada en el calendario. las oposiciones para docentes en Andalucía comenzarán el 20 de junio de 2026, según a avanzado la Consejería de Educación tras el Consejo de Gobierno. La convocatoria influye más de 5.000 plazas repartidas entre varias especialidades y supone una de las mayores ofertas de empleo público educativo de los últimos años.

Además de la fecha, la consejera de Educación, Carmen Castillo, ha anunciado novedades en el baremo de méritos que pueden influir en la puntuación final de los candidatos. Con ello, se busca reconocer tanto la experiencia previa como la preparación acumulada durante procesos selectivos anteriores. A continuación, vamos a ver de qué se trata, además de los plazos para presentar las solicitudes, el número de plazas y las especialidades a las que se puede optar.

El proceso selectivo comenzará el sábado 20 de junio de 2026, por lo que no cabe la posibilidad de que coincida con las elecciones de Andalucía. Asimismo, las personas que deseen participar deberán inscribirse antes del 18 de marzo, y respetar los siguientes plazos:

Plazo de solicitud : del 26 de febrero al 18 de marzo (15 días hábiles)

: del 26 de febrero al (15 días hábiles) Dónde se presenta : a través de la aplicación telemática del portal web de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional (Anexo I de la orden)

: a través de la aplicación telemática del portal web de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional (Anexo I de la orden) Qué debes hacer al terminar : guardar el resguardo acreditativo de presentación

: guardar el resguardo acreditativo de presentación Qué pasa después: publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos y plazo de subsanación de 10 días hábiles (según convocatoria)

En concreto, las oposiciones de docentes incluyen en 2026 un total de 5.047 plazas distribuidas entre los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Música y Artes Escénicas, y Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, además de 120 plazas para profesores de secundaria procedentes de procesos selectivos anteriores.

El desglose de cuerpos y especialidades permite a los candidatos consultar exactamente cuántas plazas están disponibles en su área, y también incluir los cupos reservados para personas con discapacidad.

Novedades en el baremo de puntuación

Como ha indicado la Consejera de Educación, en esta convocatoria se han introducido dos cambios clave para el proceso de puntuación. En primer lugar, se tendrá en cuenta la superación previa de oposiciones dentro de la misma especialidad y hasta un máximo de dos procesos desde 2012. Esto significa que si un candidato ya aprobó una oposición en su área, podrá obtener puntos extra por esa experiencia y esfuerzo.

Además, se incorpora por primera vez la valoración específica para la Competencia Digital Docente, alineada con el marco regulador de la Consejería de Desarrollo Educativo. Por lo tanto, se reconocerán los conocimientos en herramientas y metodologías digitales aplicadas a la enseñanza; una medida con la que la Junta busca premiar la preparación tecnológica de los profesores y su experiencia acumulada. El objetivo es ayudar a que los aspirantes más formados y con trayectoria obtengan ventajas en la puntuación final del proceso selectivo.