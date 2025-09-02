Personas con ELA y con cuidados paliativos serán preferentes en el sistema de la dependencia en Andalucía

La Junta de Andalucía ha aprobado una Orden que regula la tramitación preferente en el acceso al reconocimiento de la dependencia en determinados colectivos. Así lo ha anunciado este martes la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, quien ha destacado la inclusión de nuevos derechos para las personas vulnerables por parte del Gobierno andaluz.

La norma establece que los grupos que tendrán prioridad en el procedimiento de reconocimiento de la dependencia son los niños de hasta 14 años, las personas mayores de 90, las personas que padezcan Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y las personas que estén en situación de cuidados paliativos, entre otros. También se van a beneficiar las personas en situación de dependencia con discapacidad que terminen su etapa en un centro educativo y necesiten continuidad asistencial.

López ha destacado que esta orden ha sido posible gracias al decreto de simplificación administrativa, con el que se puso en marcha el nuevo procedimiento para transformar el modelo de atención a la dependencia, que ya establecía algunos supuestos de tramitación preferente, como las víctimas de violencia de género. Se trata, por tanto, "de un paso más dentro del nuevo modelo que estamos implantando en Andalucía", ha subrayado la titular de Inclusión Social.

Para López, con la aprobación de esta Orden, que por primera vez amplía los supuestos de tramitación preferente para el reconocimiento de la dependencia, "damos un paso más en el compromiso del Gobierno andaluz de ofrecer un mejor servicio a las personas que más lo necesitan, agilizando los plazos y dando prioridad a los colectivos más vulnerables".

La consejera ha destacado que la "transformación" del sistema de la dependencia de Andalucía "está dando resultados" y ha insistido en los datos favorables de las estadísticas a cierre de julio de 2025: nuevo "récord" en el incremento del número de personas atendidas respecto al mes anterior y aumento del número de prestaciones hasta alcanzar una cifra de más de 456.000. El número de días de espera continúa bajando mes a mes en la región, ha subrayado la consejera, aunque sigue siendo la más elevada de las comunidades autónomas.

López ha recordado las medidas implantadas: "Hemos simplificado el procedimiento para la obtención del grado de dependencia a una única visita y resolución y hemos pasado de cinco aplicaciones informáticas a una sola plataforma, lo que permite conocer en todo momento la situación exacta de cada expediente durante todo el proceso", ha recogido Europa Press.

Por último, la consejera ha resaltado que Andalucía "sigue avanzando en la mejora del sistema de la dependencia, el más grande de España". "Somos conscientes de que queda mucho por hacer, por lo que seguimos trabajando día a día para construir un nuevo modelo centrado en las personas, más ágil, más eficiente y, en definitiva, más humano".