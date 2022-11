Antonio Repullo: "Ha habido un cambio en cómo la sociedad mira al PP"

El pasado mes de septiembre Antonio Repullo (hasta entonces coordinador general del PP-A) fue nombrado secretario general de los populares andaluces, en sustitución de Loles López. El partido iniciaba así una importante reestructuración, obligada tras la aplastante mayoría absoluta obtenida en las elecciones autonómicas, en la que ha renovado cinco direcciones provinciales con la vista puesta en las municipales de mayo.

¿Con qué perspectivas llega el PP-A a las elecciones municipales tras los resultados del 19-J?

Las de siempre, ganar. Somos un partido de gobierno, que hemos nacido para gobernar en todos los rincones de Andalucía. Es cierto que en muchas ocasiones los ciudadanos no nos han dado esa posibilidad, pero tenemos la demostración de que cuando la gente comprueba cuál es el método, el plan y la estrategia del PP cuando gobierna y sus resultados, la sociedad apuesta por las siglas del PP. Lo hemos visto con esa apuesta masiva por Juanma Moreno en las elecciones autonómicas, que nos da un horizonte muy positivo para encauzar las próximas elecciones. Para ello tenemos que detectar, y lo estamos haciendo ya, cuáles son los principales temas que le interesan a la gente, las preocupaciones de los ciudadanos. Vamos a proponer esos temas para las elecciones y las personas que se identifiquen con las soluciones a esos problemas y que sean creíbles desde el punto de vista de la gestión para ayudar a que la vida de cualquier andaluz sea mejor.

¿Qué horizonte temporal se marcan para tener cerradas las candidaturas?

No nos obsesiona. Prefiero tener buenos candidatos, y sobre todo tener claro las cosas que preocupan a la gente; a partir de ahí vendrán en cascada los alcaldables. Muchos de ellos son alcaldes, otros están ya seleccionados. Y para el resto queremos hacer un buen trabajo y las prisas nunca son positivas. No son elecciones en las que se pueda generalizar, sino que tenemos que ser quirúrgicos en el tratamiento de los temas, de los programas, de los problemas y de aquellos que van a representar al PP y que queremos que sean los gestores de esos municipios. Y eso no solo para los cabezas de lista, sino para los equipos.

Habrá sondeos para tomar esas decisiones.

Eso forma parte de la estrategia interna del partido. El PP tiene representación en juntas locales, afiliados, interventores, apoderados, ese es el gran valor del PP como partido político, la capilaridad en todo el territorio, algo que nos sirve para no tener que hacer una encuesta. Ese capital humano que se expande por toda Andalucía nos sirve como correa de transmisión entre la sociedad, el partido y lo que queremos que sean nuestros municipios en el futuro. Hemos detectado desde las últimas autonómicas que hay un cambio en cómo la sociedad mira al partido. Tenemos esa capilaridad social, las redes sociales ahora, que nos permiten saber qué piensan de nosotros y nuestras soluciones. Ese es el gran reto.

Le pregunto por dos nombres que han aparecido en las quinielas: la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, como candidata para Granada, y Teófila Martínez para Cádiz.

Voy a hacer una interpretación interna de esas dos candidaturas. Tenemos un partido muy fuerte tanto en Granada como en Cádiz. Confiamos en cómo se han estructurado esas dos provincias, contamos con personas muy válidas y la posibilidad de presentar candidatos ganadores en ambas. Estamos en ese debate, en el que tienen participación directa el PP a nivel nacional (que según los estatutos es el que decide), el autonómico y el provincial. Son decisiones muy importantes en las que se valoran muchas variables.

¿Los comités locales y provinciales van a tener libertad para elegir a sus listas?

Estamos en un partido que es colaborativo. Se trata de tener a los mejores y para eso hay que tener sensatez, rigor y muchas veces un criterio científico. Basarse en los datos, que te alejen de las ocurrencias y que fundamenten que los candidatos son los mejores porque conocen a su pueblo, sus problemas. Esa es la clave. Lo que vamos a hacer es seguir trabajando de manera colaborativa. Donde podamos ayudar a un municipio o una provincia lo vamos a hacer.

Las diputaciones de Sevilla y Huelva nunca han sido presididas por el PP. ¿Están ahora al alcance?

Creo que sí, nosotros salimos en las elecciones a por todas las diputaciones de Andalucía. Y creo que es posible y por eso lo vamos a trabajar. Estamos haciendo un trabajo concienzudo analizando qué tenemos que hacer para que eso sea una realidad. Que la sociedad nos mire de forma diferente nos genera una oportunidad y esa expectativa de conseguir ese reto de las ocho diputaciones. En 2008 parecía imposible que el PP ganase en 5 y se consiguió. Estamos en una posición óptima, una gran expectativa.

Tras el procesamiento del marido y el hijastro de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ¿el partido va a mantenerla como candidata?

Es importante hablar en términos objetivos y ver la situación real de la alcaldesa. Es importante recordar la magnífica gestión que ha hecho en Marbella y la que hicieron otros partidos, en concreto el PSOE, en un Ayuntamiento que tuvo que ser intervenido. Partimos de ese balance. Ahora mismo no hay ningún dato que arroje algún aspecto negativo sobre la gestión de la alcaldesa. Por tanto el partido, cuando esa es la realidad objetiva y con los datos que tenemos ahora, no se puede plantear cambio alguno. En el PP los alcaldes se van ellos o los quitan los ciudadanos, sus vecinos, el PP nunca aparta a un alcalde cuando no hay ninguna causa para hacerlo.

¿Prevé que haya que reformar el Gobierno andaluz por la conformación de las candidaturas?

Esa es una decisión que tiene que tomar el presidente, el único que tiene potestad es él. Hay que pensar siempre en lo que él ha pensado siempre, anteponer los intereses de Andalucía a los del partido. Y creo que esta vez mantendrá ese criterio, porque es el que ha guiado cualquier política y decisión tanto como presidente de la Junta como del PP. Eso es algo reconocido por la sociedad.

Ha habido una importante renovación de la estructura orgánica. ¿Ha culminado la reestructuración?

En el comité ejecutivo de Jaén del 19 de octubre se formó un equipo orientado a la durabilidad en el tiempo, estuvimos trabajando en él durante prácticamente un mes y medio y se formó un equipo que fuese útil a la sociedad. La estructura autonómica del PP tiene dos finalidades concretas: una es ser una estructura sólida de acompañamiento al Gobierno, correa de transmisión de los intereses de la sociedad. Y otra la estructura interna, ser útil a nuestras estructuras provinciales, ayudarles. Evidentemente, ahí tenemos unas municipales y hay compañeros que pueden tener un papel específico. Si tenemos que contar con alguien para sumar contaremos con ellos, como en el caso del nuevo consejo asesor, un órgano que pretende trasladar cuestiones que sean interesantes para la sociedad al partido y al gobierno. En él van a participar personas de todos los sectores, empresariales, culturales, turísticos. Y haremos una escucha activa, donde tengamos todos los sentidos en escuchar a la gente.

¿Perjudican las declaraciones y acciones de Isabel Díaz Ayuso la imagen de moderación que se ha labrado Juanma Moreno?

El PP es como una gran familia, dentro de ella no todos somos iguales. No todos tenemos la misma forma de hablar, personalidad ni objetivos. El PP responde a muchas situaciones y territorios diferentes; Andalucía no es Madrid, Madrid no es Galicia, y en esas singularidades la política se hace de muchas maneras. Creo que son compatibles los mensajes que puede dar un determinado líder del PP en otra comunidad autónoma con los que se dan aquí. Al final nos tenemos que quedar con los ejes transversales de las políticas. ¿Qué pasa en Madrid, en Andalucía, en los gobiernos donde está el PP? Que se bajan impuestos, los servicios sociales se cubren, se intenta hacer una política cercana para los ciudadanos. Eso es lo que importa a la gente, vivir mejor. Y parece que donde gobierna el PP, normalmente la gente vive mejor. Al final si nos quedamos con ese andamiaje vamos a ver que las diferencias no son muchas.

¿Está entrando Andalucía en una competencia con Madrid y Cataluña?

El término competencia no se tiene que ver de forma negativa cuando sirve para que andaluces tengan unas condiciones mejores. Hemos pasado de los vagones de cola a estar en la cabeza y creo que se está trasladando a la sociedad un espíritu de orgullo de ser andaluces que probablemente antes no teníamos. Nos hemos dado cuenta que cuando tenemos un gobierno sólido, responsable, con un plan, Andalucía va mejor y la proyección de Andalucía fuera cada vez mejor. Lideramos debates que antes no.