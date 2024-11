Espadas recibe el apoyo de su núcleo duro gaditano

El alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, y los parlamentarios gaditanos Irene García y Rafael Márquez se han posicionado esta mañana a favor de que Juan Espadas siga como seretario general del PSOE-A. Ante un debate sobre la sucesión que, claramente, ya se ha abierto en la organización, estos tres dirigentes gaditanos, dos de ellos de Rota, donde suele veranear Espadas, han apostado por su continidad con mensajes a través de la red X.

Los tres responden así a la reflexión que el secretario provincial de Cádiz, Carlos Ruiz Boix, realizó hace dos días para abrir una renovación en el PSOE-A con motivo de su congreso regional. Ruiz Boix, aliado con el sector pizarrista en esta provincia, también cuenta con el apoyo de los susanistas locales para promover el relevo de Espadas. Irene García, anterior secretaria provincial, está en minoría.

En unas declaraciones a la cadena Ser, Ruiz Arana sostiene que este debate "no ayuda nada; reflexión sobre el modelo y proyecto, sí; reflexión sobre quién debe ser el líder, ahora mismo está claro quién tiene que ser el líder". Sin embago, el debate del cambio de lider ya está abierto, en el están participando varias provincias, como las de Cádiz y Huelva, mientras que Ferraz parece que no se moverá en ningún sentido hasta que pase el 41º Congreso Federal de Sevilla, lo que también es my significativo.

Irene García ha declarado que ahora "es el momento de afianzar el proyecto de Espadas, que está siendo capaz de poner contra las cuerdas a un Gobierno indolente con la ciudadanía, con una gestión opaca y dañina para nuestra tierra".