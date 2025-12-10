La Formación Profesional encuentra en Andalucía más empleo y en menos tiempo

La de la Formación Profesional (FP) como vía para encontrar un empleo se ha convertido en una historia de acierto en la última década. El esfuerzo no ha sido menor. El incremento de las titulaciones ofrecidas y la adecuación de la formación a disposición de los estudiantes a la demanda de las empresas han facilitado la inserción laboral a los titulados, que cada vez son más los que encuentran trabajo y los que lo hacen en menos tiempo. Este ambiente favorable, promovido también por la ley estatal de 2022 y las resoluciones de la Junta, es uno de los factores que han mejorado las endémicas cifras de desempleo de unos años a esta parte. Un balance de esta realidad se resume en que cerca de la mitad de las personas que escoge la FP está trabajando un año después de titularse.

Los datos los ofrecen cada año los informes del Ministerio de Educación. Más del 40% de los egresados en alguno de los ciclos formativos de la FP ofrecidos en Andalucía están trabajando después de un año de acabar la formación. Ese dato es una media de las tres modalidades de la FP y se refiere a los titulados en el curso 2022-2023. Con los años, además, crece la denominada “empleabilidad”. En el caso de la FP básica, la inserción laboral ha sido como promedio del 21%, casi el doble que en el curso 2019-2020 (11%). Las cifras son mejores en la FP de grado medio: un tercio de los titulados había encontrado un empleo un año después del 2022-2023 (34%); mientras que los egresados en el 2019-2020 esa proporción era de un cuarto (25%). En cuanto a los titulados en el grado superior, la inserción laboral ha pasado del 33% al 46% en ese mismo periodo.

Los alentadores datos de la FP en Andalucía son equiparables a los del resto de España, si bien cabe destacar que, a tenor de los datos del Instituto Nacional de Estadística, la posición de Andalucía en comparación al de las comunidades autónomas ha empeorado en el periodo de titulación que va desde el curso 2019-2020 y 2022-2023. Aunque en una tendencia favorable, la tasa de andaluces que optan por la FP y que están trabajando después de un año de la titulación se encuentra por debajo de la media nacional y en algunos ciclos formativos, como los del grado superior, ocupa la última posición de las comunidades autónomas.

La revalorización de la FP como alternativa al bachillerato a la hora de encontrar un trabajo es un hecho. El número de matriculados en FP casi se ha doblado en una década, subiendo la proporción en relación a los estudiantes de un grado universitario. Según los datos del Ministerio de Educación, las matrículas de FP han pasado en Andalucía del 30% al 37% en el último lustro; mientras que los matriculados en un grado académico ha bajado en ese mismo periodo del 42% al 38%. Que la FP proporcione más empleo y más rápidamente a pesar del incremento sustancial de titulados es algo digno de reseña.

Los sectores más favorables para encontrar empleo mediante el itinerario de la FP son la mecánica, la electrónica, la industria y la construcción en el grado básico –un 31% encuentra trabajo al primer año– y en el grado superior (un 62%). La salud y los servicios sociales son las familias profesionales más idóneas en los ciclos de grado medio. También destacan por su alta empleabilidad, según los datos del Instituto de Estadísticas y Cartografía de Andalucía, los sectores de los negocios y la administración y las nuevas tecnologías.

Los salarios suben una media de unos 3.000 euros anuales en los últimos cuatro años

La implantación de la Formación Profesional (FP) como el camino para encontrar un empleo se ha generalizado en España, también en Andalucía. El atractivo de la FP se centra en la relativa asequibilidad de la formación, menos exigente que la de los estudios universitarios, y en la prontitud del acceso a un puesto de trabajo. ¿Y qué pasa con los salarios?

En general, si se miden las cifras promedios, los salarios se han elevado unos 3.000 euros en los últimos cuatro años. Por ser más concretos, las personas que se titularon en un ciclo formativo de grado superior en el curso 2022-2023, según los datos que recoge el Instituto Nacional de Estadística, tuvieron una base de cotización de 20.134 euros, un número superior a los 17.765 euros que percibieron los titulados en el curso 2019-2020.

En el caso de la FP de grado medio, los egresados tuvieron una base de cotización media de 18.789 euros, cerca de 3.000 euros más al año que las personas que se titularon cuatro años antes: en el curso 2019-2020, la base salarial de los trabajadores fue de 16.968.

El panorama es semejante en quienes se han titulado en un ciclo formativo de grado básico. De los 13.833 euros que resultó la base de cotización de los egresados en el curso 2019-2020, pasado un año, se ha convertido en los 16.988 euros de los titulados en el curso 2022-2023.

Menos en el grado básico, cuyos titulados están a la mitad de lo que perciben en el resto de comunidades autónomas, la cotización base de los titulados en FP en Andalucía se encuentra a la cola del promedio de España.