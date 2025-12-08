La receta para rescatar la sanidad andaluza

La sanidad pública andaluza se encuentra en un punto de no retorno con dos salidas posibles. Por un lado, emprender un cambio profundo, sostenido y consensuado; o, por otro, seguirdeslizándose por una pendiente de deterioro que ya perciben profesionales y pacientes. Los expertos consultados avisan de que no se trata de invertir más, sino de asumir que el sistema necesita un rumbo claro, estable y libre de vaivenes políticos.

Desde un gran Pacto por la Sanidad hasta reformas estructurales que alineen recursos, incentivos y gestión, las voces consultadas traman una misma idea: Andalucía dispone de conocimiento y ejemplos suficientes para enderezar el modelo, pero hay que tener voluntad para ponerlos en marcha.

Todos los expertos coinciden en la necesidad de un cambio estructural que vaya más allá de inversiones puntuales. Los seis señalan un error histórico: la ausencia de un Pacto por la Sanidad que saque al sistema de la volatilidad política y marque un rumbo estable.

“Se piensa que el sistema puede con todo y que solo necesita pequeñas reformas o inversión. No es sostenible. Todos los partidos lo saben, pero lo utilizan como herramienta de confrontación política”, afirma el pediatra Cristóbal Coronel. Añade que esta visión a corto plazo ha generado bandazos en la gestión según los intereses del gobierno de turno, en lugar de construir un sistema estable y eficiente.

Para el ex gerente del Puerta del Mar, Sebastián, Quintero este pacto es esencial “para que se reconozca el trabajo de los profesionales, se reduzca la burocracia, especialmente en Atención Primaria y se establezcan modelos de gestión basados en la responsabilidad y en la resolución real de problemas, no en la mera actividad”.

Aprender de lo que ya funciona

También comparten la idea de que no es necesario inventar nada. Basta con observar qué funciona fuera. Con décadas de experiencia en cirugía y docencia, Antonio Galindo recomienda aprender de otros sistemas sanitarios, especialmente en consultas externas, cirugía menor ambulatoria, asistencia domiciliaria y cuidados paliativos, y optimizar la atención urgente con una clasificación escalonada para mejorar eficiencia y percepción de calidad.

Cristóbal Coronel también señala al sistema alemán como referencia. Público pero concertado con profesionales y centros, con libre elección de médico y retribución proporcional al trabajo realizado. “Aquí, la elección de profesional es limitada y los sueldos no reflejan el esfuerzo ni los objetivos cumplidos. En Alemania, la gente tiene incentivos para mejorar su atención y los resultados son más eficientes”, explica.

De Álava, refiriéndose al caso concreto de la última crisis por los fallos en el programa de cribado de cáncer de mama, se inspira en experiencias internacionales, como el NHS británico y los sistemas nórdicos, donde la doble lectura radiológica, los tiempos máximos garantizados y la digitalización total aseguran la trazabilidad y la fiabilidad. Con todo, recuerda que “aquí ya tenemos también modelos internos exitosos que podrían servir de referencia”.

Escuchar más, gestionar mejor

Las voces consultadas subrayan la necesidad de que los responsables públicos escuchen a quienes atienden directamente a la población, utilicen la red pública con coherencia y distribuyan los recursos con sentido común, sin ceder a presiones externas.

Cristóbal Coronel advierte, además, de la “renuncia silenciosa” que se extiende entre los facultativos, sobre todo, en zonas de difícil cobertura. “La motivación ya no depende sólo del salario, sino de condiciones laborales que permitan conciliación, formación y desarrollo profesional”, afirma.

Qué reformas plantean

Entre las propuestas destacan:

Reforzar y prestigiar la Atención Primaria , garantizando igualdad de condiciones laborales y presupuestos finalistas.

, garantizando igualdad de condiciones laborales y presupuestos finalistas. Estabilidad contractual para especialistas , especialmente en áreas críticas como urgencias, pediatría y medicina rural.

, especialmente en áreas críticas como urgencias, pediatría y medicina rural. Optimización de listas de espera , mediante organización eficiente de urgencias y quirófanos, así como competitividad interna entre unidades.

, mediante organización eficiente de urgencias y quirófanos, así como competitividad interna entre unidades. Reformas disruptivas como tickets informadores para concienciar del coste real o incluso introducir un pequeño copago para racionalizar el gasto.

Llamamiento a la ciudadanía

El mensaje hacia la población también es inequívoco. “Hay que enseñar a valorar el sistema actual y usarlo con responsabilidad”. Recuerdan que no puede haber “un médico debajo de cada casa” y que, pese a sus tensiones, la sanidad española sigue siendo más eficiente que la de muchos países. “Sólo necesitamos cuidarla mejor y destinar los recursos allí donde realmente son necesarios”, insisten.