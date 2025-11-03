Un nuevo frente atlántico pondrá en aviso amarillo tres provincias de Andalucía este miércoles: pueden caer hasta 20 litros en una hora

El tiempo estable en Andalucía vuelve a tener los días contados. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado varios avisos amarillos por lluvias, tormentas y viento en la mitad occidental para este miércoles, 5 de noviembre. Ese día, un nuevo frente atlántico recorrerá la península de oeste a este y dejará cielos cubiertos con precipitaciones en la mayor parte del territorio, sin alcanzar el extremo oriental.

Antes, quedan por delante dos jornadas marcadas por el predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente la humedad del Mediterráneo hará descender las temperaturas y dejará intervalos de nubes bajas en la tarde de este lunes 3 de noviembre, sin descartar lloviznas ocasionales en el extremo oriental. Además, soplará levante moderado en el Estrecho y Alborán. En el resto, las máximas se mantienen con pocos cambios, con 25ºC en Sevilla, 23ºC en Málaga o 21ºC en Jaén.

De cara a la jornada del martes 4, no se esperan demasiados cambios. Se esperan intervalos de nubes altas y, en el Mediterráneo occidental, nubosidad de tipo bajo que podría dejar lloviznas ocasionales. Las mínimas irán en ascenso en la provincia de Huelva y la mitad sur de Cádiz. El viento de levante será intenso en el litoral atlántico y no se descartan rachas fuertes en el Estrecho.

Vientos de hasta 70 km/h en la mitad occidental

El miércoles 5, la borrasca dejará precipitaciones localmente fuertes e intensas en la mitad occidental. A partir del mediodía, se activará el aviso amarillo por lluvias y tormentas en las provincias de Huelva y Sevilla, donde podrían acumularse hasta 20 litros en una hora. Asimismo, se ha activado el aviso amarillo por rachas de viento de componente sur de hasta 70 km/h en Huelva, Sevilla y Cádiz. No obstante, tenderá a virar a poniente y amainar al final del día. En cuanto a las temperaturas, se esperan pocos cambios, salvo ascenso de las mínimas en el interior oriental, con 12ºC en Granada y Jaén.

La inestabilidad se afianza en la jornada del jueves 6, cuando convergerán el paso de sistemas frontales con la formación de un sistema de bajas presiones sobre el Mediterráneo. Así, predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con intervalos de nubes bajas matinales en las sierras, donde no se descartan lluvias, que serán menos probables en la mitad occidental, con tendencia a la apertura de claros en la segunda mitad del día. Entretanto, las temperaturas irán en notable descenso en el interior, con máximas de 17ºC en Granada o 15ºC en Jaén. Soplarán vientos moderados de componente oeste, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo oriental.

Aunque con elevada incertidumbre, se espera que en los días siguientes continúe el ambiente variable con elevada nubosidad.

Un trimestre más cálido y seco de lo normal

La Aemet ha hecho públicas sus previsiones para el trimestre que va desde noviembre hasta enero. En Andalucía, existe un 50% de posibilidades de que este periodo sea más cálido, ampliándose hasta el 70% en el tercio oriental.

En cuanto a las precipitaciones, existe unas ligera mayor probabilidad (40%) de que sea más seco de lo norma en el cuadrante suroccidental. No se observa una tendencia clara en el resto del territorio.