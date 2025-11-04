Regresa el aviso naranja a Sevilla: estas son las horas a las que estará activo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha vuelto a activar el aviso naranja en casi toda la provincia de Sevilla para este miércoles 5 de noviembre. Justo una semana después de que la pronvincia sevillana se viera sorprendida por las grandes precipitaciones que originaron inundaciones en muchos puntos de la capital hispalense.

De momento, la Aemet ha activado el aviso naranja por riesgo importante de lluvias, y riesgo de viento y tormentas desde primera hora de la tarde 14:00, y hasta las 19:59, aunque esa franja puede ir cambiando con el transcurso de las horas.

Todo apunta a que las mayores precipitaciones sobre la provincia de Sevilla se registrarán a partir de las 17:00 horas y se mantendrán durante la tarde, según las previsiones meteorológicas. Las precipitaciones podrían ser intensas y persistentes en algunos puntos, y venir acompañadas de tormentas eléctricas y ocasionales granizadas.

La Aemet activa el aviso naranja cuando se esperan precipitaciones de entre 80 y 120 litros por metro cuadrado en 12 horas o más de 30 litros por metro cuadrado en una hora. Con respecto al viento, el aviso amarillo se activa cuando se esperan rachas de 70 km/hora. No obstante, el Ayuntamiento de Sevilla cierra los parques de forma preventiva cada vez que la previsión es de 60 km/h.

Desde el Ayuntamiento de Sevilla y los servicios de emergencias se recomienda extremar la precaución en los desplazamientos, evitar zonas inundables y retirar objetos de balcones o terrazas que puedan ser arrastrados por el viento.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Sevilla ha decretado el cierre preventivo de parques, instalaciones deportivas y el cementerio desde las 14:00 hasta las 22:00 el miércoles 5 de noviembre.

El tiempo en Sevilla el 5 de noviembre / Aemet

Fuertes vientos

Según las previsiones de la propia Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el aviso naranja estará activo por riesgo importante de lluvias, pero también cabe destacar que a esas mismas horas la provincia hispalense sufrirá rachas de viento de entre 60 y 70 km/hora.