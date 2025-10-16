La Fundación Unicaja dotará con 2 millones de euros a proyectos sociales y medioambientales

Fundación Unicaja lanza dos nuevas convocatorias dirigida a todas aquellas entidades, públicas o privadas, con proyectos sociales o medioambientales. Esta nueva edición dotará con 2 millones de euros a proyectos que contribuyan a mejorar la vida de las personas o la conservación del entorno natural y que desarrollen su actividad dentro del ámbito territorial de la entidad, es decir, Andalucía y Ciudad Real. El plazo para presentar solicitudes estará abierto desde este miércoles 15 de octubre hasta el próximo 14 de noviembre.

La convocatoria de Acción Social, que recibirá un millón de euros y estará coordinada por la responsable de Solidaridad e Investigación de la Fundación, Ana Cabrera, está orientada a proyectos que apoyen a personas y colectivos vulnerables para combatir la pobreza, soledad... Se valorarán aquellos dirigidos a infancia y juventud, que luchen contra la exclusión social, otros dirigidos a colectivos con necesidades especiales y, por último, los de cooperación internacional. La responsable ha puesto como ejemplos durante el acto de presentación varios proyectos seleccionados en anteriores convocatorias como el Chat de la Esperanza, un programa de ayuda a los jóvenes, proyectos como el de la Fundación Andaluza de Comedores Raiga, plataformas para la inserción laboral de personas con discapacidad u otros que apostaron por el cuidado de personas con albinismo en Ruanda.

En el ámbito medioambiental, que también será dotado con un millón de euros, impulsa proyectos orientados a la preservación, conservación y restauración del medioambiente restauración ecológica y la educación y sensibilización ciudadana en el entorno ambiental. Esta convocatoria, coordinada por el responsable de Medio Ambiente de la Fundación, Manuel Dorado, busca ‘‘apostar por el medioambiente y la sostenibilidad’’, según apunta el máximo responsable. Dorado añade que ‘‘la convocatoria anterior (benefició a más de 180.000 habitantes) ha implicado a diferentes colectivos que han reforzado la apuesta de la Fundación por una Andalucía verde’’.

El importe solicitado para cada proyecto será entre 10.000 y 100.000 euros y estos deben tener un plazo de duración de, al menos, 12 meses. Otro requisito imprescindible para optar a la subvención es que la entidad debe estar legalmente constituida y domiciliada en el territorio español. A través de la web oficial de la Fundación, los interesados en realizar la solicitud podrán seguir paso a paso, a través deun vídeo explicativo, cómo presentar sus proyectos. La resolución definitiva se dará a conocer el próximo 30 de enero de 2026.

Como precedente, la última convocatoria, extraordinaria e impulsada con motivo del décimo aniversario de la Fundación, tuvo una participación récord. La entidad seleccionó a un total de 39 proyectos (19 de materia social y 20 medioambientales) tras las cerca de 400 solicitudes que recibieron. Dos convocatorias que beneficiaron a más de 220.000 personas, con un impacto equilibrado en el territoria andaluz.