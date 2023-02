La mitad de los grandes contribuyentes se fueron de Andalucía por el impuesto a las grandes fortunas

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha advertido de que, "en los dos últimos años" de vigencia del impuesto sobre el Patrimonio en Andalucía, "15 de las 30 mayores personas que tuvieron que tributar" por él "se fueron" de la comunidad autónoma, "muchas de ellas a Madrid, porque no tiene" dicho tributo.

Así lo ha señalado la consejera andaluza de Economía en una entrevista en Canal Sur Televisión, en la que ha confirmado que "a mitad de mañana" de este viernes será cuando el Gabinete Jurídico de la Junta interponga el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el llamado Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas impulsado por el Gobierno central, un "impuesto contra Andalucía", en palabras de la consejera.

La titular de Hacienda ha explicado que, fundamentalmente, la Junta se basa en tres razones para interponer dicho recurso de inconstitucionalidad, comenzando por la idea de que el Gobierno incurre en "una invasión de competencias" y comete un "ataque frontal a la autonomía financiera de las comunidades autónomas", en este caso de Andalucía, con la creación de dicho impuesto.

Además, la Junta entiende que el Gobierno "vulnera el artículo 23 de la Constitución en cuanto al procedimiento" de creación de este tributo, porque "se ha creado el impuesto a través de una enmienda a un proyecto de ley", según ha abundado la consejera, que ha precisado que, en tercer lugar, el Gobierno andaluz recurre al TC porque cree también que "se vulnera el principio de seguridad jurídica que viene recogido en el artículo 9.3 de la Constitución".

Carolina España ha remarcado que "Andalucía tiene competencias para bajar impuestos, y el Gobierno no puede crear un impuesto prácticamente igual al de Patrimonio, porque ataca la autonomía financiera que tenemos que defender" desde esta región.

Además, ha subrayado que el impuesto de Patrimonio "no existe en ningún otro país de la Unión Europea" y, en su momento, el que fuera presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, socialista, lo "eliminó", diciendo que "recaía sobre las clases medias" fundamentalmente, "no sobre los ricos, y que fundamentalmente ahuyenta el ahorro y la inversión, a los grandes inversores", que desde la Junta quieren que "vengan a Andalucía" a crear "empresas, empleo y riqueza", según ha añadido la consejera.

La representante de la Junta ha añadido además que no se entiende "por qué el Gobierno de Pedro Sánchez quiere poner de repente este impuesto a las grandes fortunas" cuando el PSOE "votó en contra" de un tributo así "en junio de 2022 cuando lo planteó Podemos", y, sin embargo, "meses después", en cuanto que el Ejecutivo central tuvo conocimiento de que "Andalucía va a bonificar al 100% el impuesto de Patrimonio, crea este impuesto a las grandes fortunas, como una reacción a la bajada de impuestos de Andalucía", según ha incidido.

La consejera ha concluido remarcando que la Junta quiere que "los grandes inversores", que quienes "viven en nuestras costas pero no se hacen residentes porque no quieren tributar por el impuesto de Patrimonio, se hagan residentes" en Andalucía, así como ha subrayado que "tenemos comprobado que, por cada euro que perdemos de Patrimonio, ganamos cinco euros en impuesto sobre la renta y en IVA sobre el consumo, por lo que se aumentaría la recaudación por IRPF y por IVA" suprimiendo en la práctica el impuesto de Patrimonio.