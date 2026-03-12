El grupo de wassap de sus señorías no funciona

Desde que Vox llegó al Parlamento andaluz no se ha aprobado ninguna declaración institucional por el 8 de marzo, el Día de las Mujeres. Pero hasta este año, todos los grupos políticos PP, PSOE, Por Andalucía y Adelante, se reunían en el Patio del Recibimiento (el más importante del recinto de la Cámara) para leer un manifiesto de apoyo.

Desde el pasado lunes hay una propuesta circulando en el grupo de wassap que tienen todos los portavoces de los partidos en la Cámara para leerla en la sesión que se está celebrando hasta este jueves. La propuso el PP y el resto iba añadiendo lo que consideraba oportuno; así suelen negociar los textos que firman conjuntamente (y cada vez son menos).

Pero algo ha debido pasar porque los tres partidos de izquierdas (PSOE, Por Andalucía y Adelante) se citaron al inicio del pleno para leer un manifiesto sin el PP. En el texto se incluía “seguir trabajando para acabar con la brecha de género entre hombres y mujeres, con la paz como pilar”. Según han explicado a este diario, en el PP se han quedado esperando un texto definitivo para apoyarlo o no, mientras que desde el PSOE la explicación es que los populares no han respondido a su propuesta de manifiesto.

Y en la guerra estaba el fondo del asunto; unos no han querido firmarla y otros no querían dejarla fuera. Todo lo contrario. Todos los diputados socialistas llevaban una chapa con el lema “No a la guerra” y una bandera de Andalucía. ¿Era el mismo de hace 20 años? Parece ser que no; en el grupo parlamentario las había nuevas.

Para rematar la faena, la consejera de Igualdad, Loles López y la portavoz socialista Ángeles Férriz se cruzaban duras acusaciones desde la tribuna de la Cámara sobre feminismo. “El feminismo socialista ha sido arrastrado por el machismo sanchista”, le decía Loles López a Férriz. “Menuda mochila de piedras han puesto ustedes en la espalda de las mujeres andaluzas”, le respondía la socialista.