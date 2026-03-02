La guerra contra Irán deja a decenas de andaluces atrapados en varios países de Oriente Próximo

El inicio de los bombardeos contra Irán el pasado sábado sorprendió a decenas de andaluces en diferentes países de Oriente Próximo, que han visto cómo se han cancelado sus vuelos y se han tenido que recluir en hoteles, sin posibilidad de regresar de momento a España ante el cierre indefinido del espacio aéreo.

Es lo que le ha sucedido a tres sevillanos que se encontraban de peregrinación en Tierra Santa. A Fernando Mancha López, su esposa y una amiga del matrimonio les sonó la alarma cuando visitaban la Basílica del Santo Sepulcro. “No sabemos cuándo volveremos a Sevilla”, afirman. Han podido hablar con sus familias estos días, en los que la incertidumbre por la fecha del regreso y la incomodidad de no poder salir del hotel suponen la tónica del final de un viaje que hasta las últimas jornadas había sido una “magnífica experiencia”.

Los tres sevillanos llegaron a Israel el domingo 22 de febrero. Es una peregrinación que concertaron hace tiempo, a través deHalcón Viajes y de las dos parroquias organizadoras. Una es la de Cuevas del Almanzora, en Almería; y la otra de Villanueva de Gállego, en Zaragoza. El grupo lo conforman 29 peregrinos procedentes de distintos puntos de España. “Todo estaba transcurriendo con total normalidad”, refiere Fernando Mancha cuando se le pregunta por la experiencia de este viaje. “La agencia nos advirtió que podíamos vivir una situación así, en la que nos viéramos obligados a refugiarnos”, explica.

En ese grupo hay también cinco malagueños: “Estamos bien, pero rezad para que volvamos pronto”, aseguran.

Una de ellas, María, cuenta que la alarma sonó en sus móviles “igual que cuando hace poco hubo alerta roja” en Málaga por la borrasca. “Así que tuvimos que venirnos al hotel”, explicó.

Además, en Jerusalén se encuentra un grupo de ocho sacerdotes procedentes de Almería. "Estamos serenos y bien, pero deseando volver a casa", sostiene uno de los integrantes de esta expedición, una peregrinación-retiro guiada por un padre franciscano cuyo viaje comenzó en Nazaret.

Pero no sólo en Israel hay andaluces atrapados, sino que esta situación se repite en otros países de la región.

En Doha (Catar), por ejemplo, se encuentran dos sevillanos. Eduardo Picchi, asesor financiero, y su esposa, Noelia Avecilla, enfermera del SAS, volvían de un viaje a las Maldivas y están en un hotel desde el sábado, cuando tenían los vuelos de vuelta. Definen la situación como de "calma tensa", en la que siguen a rajatabla el protocolo de seguridad que marcan las autoridades locales. Por supuesto, no salen del hotel.

"Justo cuando aterrizamos la gente encendió los teléfonos y empezaron a sonar mensajes de alerta nacional", explicó Noelia. Y entonces empezó una situación de incertidumbre en el aeropuerto de Doha, "empezamos a ver vuelos cancelados y nos pasamos toda la noche en el aeropuerto tirados sin información. Nos dijeron que estaba el espacio aéreo cerrado, y nos iban dando noticias a cuentagotas". Las colas en el aeropuerto eran enormes hasta que muchos pasajeros empezaron a correr cuando la compañía aérea les anunció que les facilitaba hoteles. Y ahí están ahora, en un hotel que les ha proporcionado Qatar Airways sin fecha de salida. "Me llamó el embajador de España en Catar", explica Noelia, "la llamada del embajador nos tranquilizó bastante, y nos dijo que le escribamos cada vez que lo necesitamos".

Por su parte, un grupo conformado de una veintena de cordobeses se encuentran atrapados en Dubai. Su viaje hacia Emiratos Árabes Unidos comenzó el 22 de febrero y lo tenían todo programado desde Montilla. La operación contra Irán les ha cogido en Dubai y, desde allí, no se pueden mover por el momento.

También en Dubai están inmovilizados otros 27 viajeros malagueños que se se encontraba haciendo un circuito por Emiratos Árabes Unidos. El grupo asegura encontrarse bien, “dentro de la situación que les ha tocado vivir", y afirman que "desde el primer momento cuentan con seguimiento y asistencia permanente" por parte de su equipo y del operador turístico. La embajada de España en Emiratos Árabes Unidos está informada de la situación y localización del grupo.

Dos hermanas malagueñas se encuentran en la misma situación en Abu Dhabi. Están confinadas en un hotel de la ciudad, donde les ha indicado la Embajada española que deben permanecer hasta que encuentren un vuelo en el que volver a casa. "Tenemos bastante miedo", admiten. "Hemos visto bombardeos muy cerca y las estelas de humo", añaden.

Para colmo, como su vuelo salía de Abu Dhabi a las 05:00 del domingo -con conexión a Doha y luego a Málaga-, no tenían hotel en Dubai. Porque pensaban echar el sábado callejeando e irse directamente a medianoche al aeropuerto. Pero su vuelo nunca salió. Así que se tuvieron que buscar dónde dormir. El hotel y la comida se lo costean ellas. De momento, tienen recursos para afrontarlo. Pero están intranquilas porque no saben cuánto se prolongará esta situación.