Iberia refuerza los vuelos entre Madrid y Sevilla, Granada y Jerez con más de 5.000 plazas adicionales

Iberia ha reforzado este viernes su operativa en Andalucía de cara a la próxima semana para garantizar la conectividad con Madrid en sus rutas desde Sevilla, Granada y Jerez (Cádiz), sumando un total de 5.478 plazas adicionales. La medida responde a los problemas en la conexión ferroviaria ocasionados por el accidente de Adamuz (Córdoba).

En la ruta Madrid-Sevilla se ha programado un vuelo adicional diario en ambos sentidos desde el lunes 26 de enero hasta el domingo 1 de febrero. De este modo, según ha detallado la compañía en una nota, se ofrecen 2.654 plazas adicionales durante ese periodo.

A este refuerzo se suma el aumento de capacidad de los aviones de Iberia Express, que pasan de operar con A320 a A321, lo que supone 588 plazas más. En total, la ruta contará con 3.242 nuevas plazas disponibles.

En el caso de la ruta Madrid-Granada, se ha añadido un vuelo adicional por sentido los días 27 y 28 de enero y el 1 de febrero, lo que permite ofrecer 1.192 asientos adicionales sobre los 1.400 ya programados, lo que supone un incremento del 85% en esta ruta.

Por su parte, en la ruta Madrid-Jerez se incorpora un vuelo adicional en cada sentido los días 16, 29 y 30 de enero. De esta forma, se ponen a la venta 1.044 plazas más, que se suman a las 1.800 ya existentes para esos días, lo que representa un aumento del 58% de la capacidad.

Estos vuelos adicionales se añaden a los ya anunciados a principios de esta semana y que se mantendrán hasta el 2 de febrero, cuando Iberia reforzó su operativa habitual con un vuelo diario adicional en cada sentido entre Madrid y Sevilla, así como otro entre Madrid y Málaga.

Asimismo, la compañía mantendrá, al menos hasta el lunes 2 de febrero, la limitación del precio máximo por trayecto en clase turista, que queda fijado en 99 euros.

Además, Iberia mantiene la flexibilización de condiciones para los clientes que viajen desde Andalucía a Madrid para conectar con otros vuelos de la compañía. Ante los problemas en la línea ferroviaria, los pasajeros con dificultades para desplazarse con normalidad podrán solicitar un cambio de fechas o un bono de reembolso de sus billetes.