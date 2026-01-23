Iberia refuerza los vuelos entre Madrid y Sevilla, Granada y Jerez con más de 5.000 plazas adicionales
La medida responde a los problemas en la conexión ferroviaria ocasionados por el accidente de Adamuz
Puente desvela "leves anomalías" que no hicieron saltar las alarmas
Iberia ha reforzado este viernes su operativa en Andalucía de cara a la próxima semana para garantizar la conectividad con Madrid en sus rutas desde Sevilla, Granada y Jerez (Cádiz), sumando un total de 5.478 plazas adicionales. La medida responde a los problemas en la conexión ferroviaria ocasionados por el accidente de Adamuz (Córdoba).
En la ruta Madrid-Sevilla se ha programado un vuelo adicional diario en ambos sentidos desde el lunes 26 de enero hasta el domingo 1 de febrero. De este modo, según ha detallado la compañía en una nota, se ofrecen 2.654 plazas adicionales durante ese periodo.
A este refuerzo se suma el aumento de capacidad de los aviones de Iberia Express, que pasan de operar con A320 a A321, lo que supone 588 plazas más. En total, la ruta contará con 3.242 nuevas plazas disponibles.
En el caso de la ruta Madrid-Granada, se ha añadido un vuelo adicional por sentido los días 27 y 28 de enero y el 1 de febrero, lo que permite ofrecer 1.192 asientos adicionales sobre los 1.400 ya programados, lo que supone un incremento del 85% en esta ruta.
Por su parte, en la ruta Madrid-Jerez se incorpora un vuelo adicional en cada sentido los días 16, 29 y 30 de enero. De esta forma, se ponen a la venta 1.044 plazas más, que se suman a las 1.800 ya existentes para esos días, lo que representa un aumento del 58% de la capacidad.
Estos vuelos adicionales se añaden a los ya anunciados a principios de esta semana y que se mantendrán hasta el 2 de febrero, cuando Iberia reforzó su operativa habitual con un vuelo diario adicional en cada sentido entre Madrid y Sevilla, así como otro entre Madrid y Málaga.
Asimismo, la compañía mantendrá, al menos hasta el lunes 2 de febrero, la limitación del precio máximo por trayecto en clase turista, que queda fijado en 99 euros.
Además, Iberia mantiene la flexibilización de condiciones para los clientes que viajen desde Andalucía a Madrid para conectar con otros vuelos de la compañía. Ante los problemas en la línea ferroviaria, los pasajeros con dificultades para desplazarse con normalidad podrán solicitar un cambio de fechas o un bono de reembolso de sus billetes.
