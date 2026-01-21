Iberia amplía hasta el 2 de febrero el refuerzo de vuelos con Andalucía y fija un tope de 99 euros

Iberia reforzó el lunes su operativa aérea entre Andalucía y Madrid para hacer frente a la situación actual. De este modo y hasta el próximo domingo, la compañía ha añadido un vuelo diario adicional por sentido en la ruta Madrid–Sevilla, además de un servicio extra entre Madrid y Málaga que estará disponible desde hoy hasta el viernes. Junto al aumento de frecuencias, la aerolínea ha incrementado la capacidad en la conexión con Sevilla, sustituyendo el habitual A320 por un A321, un avión de mayor tamaño. Gracias a estas medidas, se pondrán a la venta 6.316 plazas más hasta el domingo, alcanzando un total de 17.340 asientos, lo que representa un aumento del 57% respecto a la oferta habitual.

Billetes con precio máximo de 99 euros

Ante la previsión de que las incidencias en el transporte ferroviario continúen, Iberia ha reducido aún más el límite de precios. El coste máximo por trayecto en clase turista queda fijado en 99 euros, por debajo del tope de 150 euros anunciado el día anterior. Esta limitación de tarifas se mantendrá, al menos, hasta el lunes 2 de febrero.

Mayor flexibilidad para los pasajeros

La compañía también ha activado medidas especiales de flexibilidad para los viajeros que se desplacen desde Andalucía a Madrid para enlazar con otros vuelos de Iberia. Aquellos que encuentren dificultades para llegar a tiempo debido a los problemas ferroviarios podrán solicitar un cambio de fecha o un bono por el importe de su billete. Por último, Iberia ha trasladado nuevamente su pésame a las familias y allegados de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el domingo en Adamuz (Córdoba), así como sus deseos de una pronta recuperación para las personas heridas.