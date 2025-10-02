Incertidumbre para las elecciones andaluzas: la izquierda se disgrega en su inercia

Hay elementos químicos que se presentan en la naturaleza como compuestos y otros que tienden a lo contrario, a la soledad. El sodio o el potasio raramente se encuentran solos; gases como el neón o el argón nunca lo hacen asociados. La izquierda política tiene la misma tendencia de los gases nobles, también llamados gases inertes, raramente se unen como coaliciones o formaciones duraderas sin que surja la chispa, cuando no la detonación. Es una inercia política natural que, según explican algunas fuentes, puede estar justificada esta vez por los resultados de los sondeos demoscópicos tan frecuentes estos días.

En las elecciones de 2022 lo integraron, entre otros, IU, Más País –hoy Sumar–, Podemos e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Porque a Adelante Andalucía, un electrón libre, un radical libre desde la huida de Teresa Rodríguez, ni está ni se la espera. Otra realidad es la del coordinador federal de IU –una veterana coalición que rompe la regla–, la del cordobés Antonio Maíllo, quien no se rinde y apuesta por que finalmente se produzca la reacción aglutinante. En la actual Sumar Andalucía, cuya portavoz es Esperanza Gómez, los deseos son semejantes; también las expectativas. El factor disgregador, que no es antiguo, se ceba en Podemos.

Los gases nobles son tan estables, tan poco reactivos con el entorno, que son prácticamente inertes. La estabilidad, sin embargo, no es cosa de la formación morada. Lo último ha sucedido en Andalucía, donde el número dos de Podemos ha anunciado su dimisión. El joven diputado José Manuel Jurado, firmante de un manifiesto en favor de reeditar la coalición Por Andalucía antes del verano, ha emprendido a la retirada después de que la dirección estatal del partido siguiera sin confirmar la unión con las formaciones más prominentes de la izquierda. Dijo que habría papeleta de Podemos en Andalucía, pero continuó con la incertidumbre de si lo hará agregado a los otros o disgregados de todos. “Ya vamos tarde”, afirmó decepcionado Jurado en el momento del abandono.

La realidad, en sentido estricto, es que la dirección estatal de Podemos no renuncia aún a la unión de las izquierdas de las elecciones andaluzas de 2022, aunque la realidad también es que la formación morada se ha convertido en uno de los incisivos de la oposición a la coalición del Gobierno central, en la que está Sumar. Los posicionamientos políticos de la izquierda se han dividido, entre otros aspectos, a causa de la invasión de Rusia a Ucrania y a la respuesta al histórico desafío de Israel en Gaza o a las políticas de vivienda. En la política actual, los sondeos demoscópicos están más a la mano que nunca aunque manden como casi siempre. Fuentes de Sumar Andalucía atisban la posibilidad de que “la unión penalice más que la desunión en estos instantes”.

Desde la separación de Sumar y Podemos en el Congreso de los Diputados, a finales de 2023, los dos partidos se han presentado por su cuenta en las elecciones autonómicas del País Vasco y en las de Galicia; también acudieron sin compañía en los comicios europeos. Los catalanes fueron la excepción y la justificación fue aquel adagio de que la fragmentación penaliza. Para las elecciones andaluzas, según llegan los mensajes desde Madrid, serán los militantes quienes resuelvan finalmente la fórmula final mediante una consulta.

El conglomerado Por Andalucía se está trabajando ya en IU y Sumar, donde tampoco figuran por ahora Alianza Verde ni Equo. Para las dos formaciones conformantes hay ya un calendario de trabajo. IU tendrá primarias internas y ha fijado para octubre la formalización de una candidatura y siguen dando la bienvenida a Podemos. La pelota está en el tejado de la formación morada. El obstáculo son las diferentes características químicas, eléctricas y magnéticas del partido en Andalucía y del estatal, uno tiende a la asociación y el otro, por el momento, a la disociación. Va de inercias y de un posible paradero inerte.