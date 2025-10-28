IU y Sumar registran el partido Por Andalucía para las elecciones andaluzas con la ausencia de Podemos

Izquierda Unida (IU), Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Verdes-Equo se han registrado como partido político ante el Ministerio del Interior con el nombre de Por Andalucía, que fue la coalición con la que estas organizaciones concurrieron en las elecciones andaluzas de 2022 junto a Podemos y Alianza Verde en la que obtuvieron cinco de los 109 escaños del Parlamento.

La inscripción de Por Andalucía como partido político está fechada el pasado 16 de octubre y que figura en la ficha correspondiente del Registro de partidos políticos dependiente de la Dirección General de Política Interior del Ministerio del Interior consultada por Europa Press.

La inscripción de este partido político se ha formalizado unos meses antes de la fecha prevista para las elecciones andaluzas, que aún no están convocadas, aunque deben producirse como muy tarde el mes de junio de 2026, cuatro años después de las anteriores.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, que es quien tiene la competencia para disolver el Parlamento y convocar dichos comicios, ha reiterado en diversas ocasiones su intención de agotar la legislatura y ha llegado a mencionar la primavera como el periodo previsible siempre que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no disuelve las Cortes Generales antes; en ese caso Moreno haría coincidir ambos comicios en la misma fecha.

Fuentes de IU Andalucía han apuntado este martes que fue el pasado 25 de junio cuando se citó a los partidos ante el notario para constituir la nueva coalición de Por Andalucía, si bien la fecha que consta en el registro es la referida del 16 de octubre, que es cuando se ha formalizado la inscripción.

El registro del Por Andalucía "se realizó hace meses" y es "un simple acto administrativo, un registro instrumental para evitar que ningún partido o persona ajena a la confluencia de los partidos de izquierda pueda apropiarse del nombre de la coalición". La coalición se ha registrado "para garantizar que Por Andalucía se presenta otra vez", según han agregado las mismas fuentes, que han aclarado que "todos los partidos del espacio político estaban avisados e invitados a asistir al registro de la marca y Podemos fue el único que no quiso participar".

La ficha con los datos de la inscripción de Por Andalucía, información que ha adelantado 'El Confidencial', recoge que su domicilio social se ubica en el número 14 de la calle Donantes de Sangre de Sevilla, donde también tiene su sede IU Andalucía, y las siglas de este partido político son PorA.

Iniciativa del Pueblo Andaluz y Equo están finalmente presentes

Como "representantes legales" y "promotores" de este partido figuran cuatro nombres, que son los del coordinador de la Colegiada Andaluza de Izquierda Unida, Francisco Javier Camacho González; el coportavoz de Iniciativa del Pueblo Andaluz y recientemente elegido en primarias de dicha formación para encabezar su candidatura a la Junta, José Antonio Jiménez Ramos; el secretario de Organización de Movimiento Sumar Andalucía, Sergio Cedena Crespo, y María Isabel Galavís Jiménez, que forma parte de la Ejecutiva de Verdes Equo Andalucía.

Entre los representantes de esta formación no figuran cargos de Podemos, partido que aún no ha confirmado si pretende concurrir en la coalición con las citadas formaciones a las elecciones andaluzas de 2026 o por separado.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, señaló este mes en una rueda de prensa que su formación celebraría previsiblemente entre finales de este mes y principios de noviembre sus primarias internas para elegir sus candidatos a las próximas elecciones andaluzas, una cita para la que la semana anterior había garantizado que habría "papeleta" de su formación, con independencia de que concurra en solitario o en coalición con otras formaciones.

Dirigentes de IU, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz promovieron el pasado 20 de septiembre un acto de inicio de curso político en Sevilla con el que querían "ensanchar el proyecto" de Por Andalucía, en línea con su intención de reeditar la coalición con la que concurrieron a las autonómicas de 2022. Podemos y Alianza Verde se sumaron in extremis a la misma, justo cuando vencía el plazo para registrar dicho acuerdo ante la Junta Electoral de Andalucía.

De hecho, se apuraron tanto los plazos para dicho acuerdo que éste no pudo registrarse dentro del periodo de tiempo establecido en la Junta Electoral, de forma que la marca de Podemos quedó fuera de las que integraban oficialmente dicha candidatura, si bien en sus listas sí se incorporaron miembros del partido morado como independientes.

En estas últimas semanas, además, IU Andalucía y Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz han abierto procesos de primarias para elegir a sus candidatos a dichos comicios, con idea de consensuar luego las listas entre las formaciones que finalmente integren la alianza que se selle de cara a esos comicios.

En el caso de Izquierda Unida, el candidato elegido en dicho proceso interno para aspirar a la presidencia de la Junta es el secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA) y responsable de Estrategia y Relaciones Políticas de IU Andalucía, Ernesto Alba, quien ha defendido recientemente y en este contexto preelectoral que "la izquierda tiene que dejar de mirarse el ombligo y que dejar de pelearse entre nosotras y nosotros, y dedicarse más a entrar en los barrios y estar entre la gente. La que dice representar y la que dice defender. La izquierda necesita abrir el foco", subrayó el pasado 6 de octubre.