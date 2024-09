Juan Espadas eleva la voz ante Sánchez... para recordarle que su futuro lo deciden los militantes

Ha sido su primera voz discordante respecto a las directrices que salen de la sede federal del PSOE en la calle Ferraz. El secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha recordado este martes que al líder de los socialistas andaluces, como al del resto de las federaciones del partido, lo eligen los militantes y no el secretario general, Pedro Sánchez. Una respuesta con la que pretende acallar la incertidumbre que están provocando los movimientos desde Madrid para un posible relevo de su liderazgo en Andalucía en el Congreso Regional que se celebrará en el primer trimestre de 2025.

En una entrevista en Canal Sur Radio, Juan Espadas se ha mostrado vehemente con este asunto: "Cuando toque será de nuevo la militancia y nadie más: ni analistas políticos y ni siquiera Ferraz la que decida" si quiere continuar con su proyecto u optar por otro perfil, y ha destacado que él ya ganó unas primarias por lo que no teme enfrentarse de nuevo a las urnas internas. Con sus palabras también ha restado importancia a las críticas que recibe su gestión al frente del PSOE andaluz ya que considera que se trata de "ruido de fondo" de quienes representan "a dos". Una velada referencia a Susana Díaz que, tras un largo silencio, ha vuelto a la arena política; y a Luis Ángel Hierro, un crítico declarado desde el primer momento con su gestión al frente del PSOE andaluz. Y eso a pesar de que la ex presidenta de la Junta ya ha aclarado que no volverá a presentarse para liderar el partido. Otra cosa son los movimientos internos que está propiciando con el apoyo de muchos de sus partidarios que entienden que hay que dar un giro a la gestión socialista en Andalucía. Y aunque todavía no hay nombres concretos encima de la mesa, "cuando llegue el momento, los habrá", explican a este diario, ya empieza a circular el de Patricia Cavada, la alcaldesa de San Fernando, como posible rival de Espadas en el Congreso Regional.

Porque el secretario general ya ha dicho en reiteradas ocasiones que aspira a volver a ser candidato a la Junta de Andalucía en 2026 y es consciende de que para ello deberá enfrentarse a unas primarias puesto que está en la oposición y así lo establecen los estatutos del PSOE. En su favor argumenta su trayectoria política en el Ayuntamiento de Sevilla, donde aguantó en la oposición frente a la mayoría absoluta de Juan Ignacio Zoido para ganarle en las siguientes elecciones y lograr la Alcaldía. Ahora su estrategia es similar: resistir y jugar al desgaste frente a Juanma Moreno.

Claro que la situación política es completamente diferente y la contestación interna está subiendo de decibelios sobre todo con su postura sobre el concierto catalán. Muchas voces desde Andalucía, incluso de quienes están a su lado ahora, no comparten su aprobación a un asunto que es muy sensible y que siempre ha sido una bandera del PSOE andaluz, bandera que ahora enarbola Juanma Moreno en parte, según dicen los críticos socialistas, porque el PSOE la ha abandonado. Juan Espadas, que debe mantener el difícil equilibrio de ser el portavoz del PSOE en el Senado, la Cámara en la que el PP tiene la mayoría absoluta lo que lo sitúa, paradójicamente también ahí en la "oposición", y el líder de una federación tan compleja como la andaluza que, además, aporta el 25% de los delegados en el Congreso Federal del PSOE.

Y en esta clave se interpreta más claramente la elección de Sevilla como sede de este Congreso Federal que se celebrará entre el 29 de noviembre y el 1 de enero y que reelegirá a Pedro Sánchez como secretario general del PSOE. Además del peso histórico de los socialistas sevillanos, del trabajo que está haciendo Juan Espadas y del peso específico del PSOE andaluz en número de delegados, la clave es la ausencia de críticas al acuerdo con Cataluña. Un silencio que Sánchez no tiene en ningún otro lugar de España. Salvo Cataluña, claro.