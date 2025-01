Juanma Moreno alerta de la "amenaza de los extremismos" en Bruselas y ante el PP europeo

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pasado el trámite para convertirse en el primer andaluz en presidir el Comité Europeo de las Regiones. El grupo del Partido Popular Europeo en este órgano lo ha designado este viernes por aclamación, y ocupará la presidencia del órgano consultivo desde mediados de 2026; la primera parte del mandato será la húngara socialista Kata Tutto quien ostente la presidencia. En su intervención en la reunión del grupo popular, Juanma Moreno ha esbozado su hoja de ruta y lanzado varios mensajes claros a sus compañeros de toda Europa. "Debemos de preservar a Europa los de los riesgos actuales, de los populistas, de los extremistas, aquellos que pretenden dar soluciones fáciles a problemas que son muy difíciles, de aquellos que suponen una amenaza para el modelo europeo".

Frente a este modelo, el presidente de la Junta se ha comprometido a trabajar con "rigor, moderación y consenso", apostando por el progreso pero también por la protección social de los vecinos y de las libertades. Y ha detallado ante los miembros del PP Europeo cuáles serán sus prioridades como presidente del Comité de las Regiones, adelantando que apuesta por un modelo de copresidencia con su "partner" socialista, Kata Tutto. "Estamos aquí también para dar respuesta a los problemas reales de las personas, porque aspiramos a ser algo más que un órgano consultivo", ha dicho.

El modelo andaluz

Juanma Moreno ha defendido que la política de cohesión territorial "debe seguir siendo un eje central del próximo marco financiero", y ha abogado porque cuente con una dotación de fondos más amplia y más descentralizada. "La lucha contra el cambio climático es otra de nuestras principales prioridades", ha dicho al tiempo que ha defendido la implicación de Andalucía en este ámbito, "somos prácticamente la única gran región del mundo que seguimos defendiendo ese gran objetivo de sostenibilidad que garantice no solo un futuro mejor a nuestros hijos y a nuestros nietos, sino un planeta mucho más habitable y viable y acompañando a los sectores productivos". "Esto ya no es un problema del Sur".

"Además, debemos apostar por la inversión en la implementación de la energía renovable. Europa no tiene petróleo y apenas tiene gas. Pero sí tenemos la capacidad de alcanzar una soberanía energética para no depender de esos países, de esos terceros países a través de las energías renovables. Hace tan solo unos años en Andalucía me decían a mí que era imposible. Hoy Andalucía, una comunidad con una extensión similar a la de nuestro vecino y querido país de Portugal, produce el 67% de su energía sin tener petróleo ni gas a través de las renovables"

También ha tenido palabras para el modelo productivo andaluz, empezando por la agricultura, "pilar para muchas regiones europeas; ocupa la mitad del suelo conjunto de los 27 de la UE", defendiendo una estrategia que incluye también a la pesca y el turismo sostenible, los otros dos pilares económicos de Andalucía.