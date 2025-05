Juanma Moreno anuncia su presencia en la manifestación del 8 de junio en Madrid convocada por Feijóo contra Pedro Sánchez: "Basta ya"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves en sus redes sociales que acudirá a la manifestación que ha convocado el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Madrid el próximo 8 de junio contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Además, en la mañana de este jueves, en una comparecencia de urgencia, el presidente del PP ha pedido a los socios de Gobierno de Sánchez apoyo para una moción de censura.

Moreno ha expuesto en su publicación que su asistencia a la manifestación en la capital de España se explica porque "la gravedad de la situación lo exige". "El Gobierno desprecia la ley y actúa al margen de la ética y la moral", ha expuesto el presidente de la Junta, quien ha concluido: "Basta ya".

La gota que ha colmado el vaso de Feijóo para convocar este jueves de urgencia a los medios ha sido el caso de la militante socialista Leire Díez, que en unos audios difundidos esta semana pide a un empresario información comprometedora de un teniente coronel de la UCO que investiga casos de corrupción relacionados con el Gobierno. Unos hechos que para el PP demuestran una "trama de corrupción" y "una mafia" que, según el Gobierno, no existe.

Fuentes del Gobierno han afirmado que el Ejecutivo no va a caer, ya que sus socios no apoyarían una hipotética moción de censura porque no hay ninguna trama de corrupción.

Y como recalcan que no la hay, que no existe ninguna campaña contra la UCO y tampoco ninguna cloaca del Estado ni indicios de que la haya, afirman que están tranquilos y tienen el convencimiento de que la legislatura va a continuar y los socios del Ejecutivo no van a facilitar que se interrumpa.

Para no dar más pábulo a ello es por lo que, explican, el presidente Sánchez no ha hecho aún declaraciones públicas al respecto.

Sin embargo, ayer miércoles el Partido Socialista decidió abrirle un expediente informativo a Díez, como en los últimos días habían pedido figuras prominentes del socialismo como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien hoy ha afirmado en un acto público que confía en que Sánchez esté preparando las querellas criminales que, a su entender, debe presentar por las acusaciones en su contra.

También se ha referido a los audios de Díez la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, líder de Sumar en el Gobierno de coalición, quien ha pedido en un foro actuar con "la máxima contundencia" respecto a los hechos "de extrema gravedad" que reflejan los audios.

Lo que se escucha en esos audios, ha apuntado, es "absolutamente incompatible con una democracia robusta" y "el Gobierno de España tiene que estar a la altura de las circunstancias" ya que, los hechos, de ser ciertos, "son gravísimos", ha declarado.

La realidad paralela de Feijóo

El Gobierno considera que la reacción de Feijóo de hoy demuestra que vive en una realidad paralela. Tras las palabras del líder popular, fuentes del Gobierno le han reprochado que convoque una manifestación de rechazo al jefe del Ejecutivo y no atienda las manifestaciones de Valencia por la gestión de la dana.

Tampoco está de acuerdo con la marcha Vox y por ello no participará. Su presidente, Santiago Abascal, ha exigido a Feijóo que presente ya una moción de censura contra Sánchez ya que "no es la hora" de manifestaciones, sino de explicar la alternativa "que ofrecemos" - ha mencionado, en plural- a los españoles.

También ha hablado de las palabras de Feijóo el ex presidente del Gobierno José María Aznar, quien ha advertido de que España "está en manos de los bajos fondos" pero no cree que el actual líder del PP deba presentar una moción de censura porque no cuenta con los apoyos necesarios y las cosas "condenadas al fracaso producen más frustración".