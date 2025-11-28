Juanma Moreno intentará ir a la concentración del PP contra la "situación insostenible"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confirmado este viernes su intención de asistir a la concentración convocada por el Partido Popular para el domingo 30 de noviembre, argumentando que España necesita enviar un mensaje contundente ante lo que considera una situación política insostenible. Las declaraciones se produjeron antes del inicio de la segunda jornada del debate sobre el estado de la comunidad andaluza.

"Voy a intentar acudir a la concentración porque en esta situación no podemos seguir y es necesario lanzar un mensaje claro", ha manifestado Moreno a los periodistas. El líder andaluz ha señalado que esta convocatoria, anunciada por Alberto Núñez Feijóo, responde a la situación extrema que atraviesa el país tras los recientes escándalos de presunta corrupción que afectan al PSOE.

Según ha explicado el presidente andaluz, la necesidad de esta movilización viene motivada por la entrada en prisión de importantes figuras del partido socialista. "Después del ingreso en prisión de José Luis Ábalos, exministro y exsecretario de Organización del PSOE, y anteriormente de su sucesor, Santos Cerdán, dos personas directamente implicadas en la dirección del Partido Socialista y del Gobierno, es necesario actuar", ha subrayado.

Un gobierno acorralado por la corrupción

Moreno ha sido contundente en su análisis de la situación actual: "Ya no solamente estamos ante un Gobierno paralizado, sin mayoría social, sin mayoría parlamentaria, sino un Gobierno claramente acorralado por la corrupción". Esta valoración refleja la postura del PP frente a la crisis política que, según su perspectiva, atraviesa el ejecutivo de Pedro Sánchez.

El presidente andaluz ha insistido en la necesidad de un cambio político inmediato, afirmando que "España tiene que lanzar un mensaje claro de que en esta situación no podemos continuar y cuanto antes haya elecciones, mejor para todos". Esta declaración evidencia la estrategia del Partido Popular de presionar para un adelanto electoral tras los escándalos que han salpicado a importantes figuras socialistas durante los últimos meses.