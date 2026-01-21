Juanma Moreno tras la muerte del maquinista sevillano en Rodalies: "El drama nos sigue tocando muy de cerca"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado este miércoles el fallecimiento del joven maquinista de Rodalies, natural de Sevilla, en el accidente ferroviario de Gelida (Barcelona), algo que demuestra que "el drama nos sigue tocando muy de cerca -ha dicho-". "Siento muchísimo la pérdida del maquinista que ha fallecido en el accidente ferroviario de Gelida. Un joven andaluz", ha escrito Moreno en su cuenta de X, desde donde ha trasladado su afecto "y el de toda Andalucía" a su familia, a los amigos y a los compañeros de profesión.

El maquinista que falleció anoche al chocar su convoy contra un muro de contención que había caído a la vía entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), debido al temporal, tenía 28 años y estaba haciendo su formación en prácticas junto a otros tres compañeros y el conductor titular.

El descarrilamiento del tren de la línea R4 de Rodalies ocurrido la noche del martes entre Sant Sadurní d’Anoia y Gelida (Barcelona) se ha saldado con una única víctima mortal. Se trata de un maquinista en prácticas, que viajaba en la cabina del convoy cuando un muro de contención se desplomó sobre la vía, provocando el accidente. Es Fernando Huerta Jiménez, de 28 años, natural de Sevilla, que se encontraba realizando su periodo de formación en Renfe. En el momento del siniestro compartía cabina con otros cuatro compañeros, que resultaron gravemente heridos.

Fernando había sido destinado recientemente a Barcelona para completar su formación profesional, tras haber trabajado previamente en una empresa privada de transporte ferroviario. En Sevilla era una persona conocida y apreciada por su vinculación con la Hermandad de la Macarena y la Peña Sevillista de Triana.