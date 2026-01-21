El fallecido en el accidente de tren de Barcelona es un maquinista en prácticas sevillano de 28 años

Un maquinista en prácticas que iba en el tren de la línea R4 de Rodalies que descarriló este martes por la noche entre Sant Sadurní d’Anoia y Gelida (Barcelona) es la única víctima mortal confirmada hasta el momento a consecuencia del accidente provocado por la caída de un muro de contención sobre la vía.

Fuentes familiares han confirmado que la víctima es Fernando Huerta, un joven de 28 años, natural de Sevilla, que se encontraba realizando su periodo de formación y prácticas en Renfe. En el momento del siniestro, el maquinista se encontraba en la cabina junto a otros cuatro compañeros, que sufrieron heridas graves. Había sido destinado a Barcelona para completar su formación profesional tras su paso por una empresa privada de transporte ferroviario. En su ciudad era conocido por su vinculación a la Hermandad de la Macarena y a la Peña Sevillista de Triana.

El suceso en el que ayer perdió la vida se produjo en torno a las 21:00 horas y ha dejado además 37 personas heridas, cuatro de ellas en estado grave, según han informado los servicios de emergencias. Según las primeras investigaciones, el muro cayó sobre el primer vagón del tren de cercanías, cuya parte delantera quedó totalmente destrozada a consecuencia del impacto y en el que viajaban el grueso de los pasajeros afectados.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron 70 efectivos de los Bomberos de la Generalitat, que tuvieron que excarcelar a una persona que había quedado atrapada en el interior del tren. También intervinieron 20 ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y agentes de los Mossos d’Esquadra.

Los equipos de emergencia establecieron una zona de seguridad y procedieron al apuntalamiento del muro de contención y del tren para garantizar la estabilidad de la zona, mientras se evacuaba a los heridos para su atención sanitaria. Todos los pasajeros del convoy fueron finalmente evacuados.

En declaraciones a los medios desde un punto cercano al lugar del siniestro, el inspector de los Bombers de la Generalitat, Claudi Gallardo, ha vinculado el accidente a un desprendimiento provocado por el temporal que afecta a Cataluña. Gallardo ha señalado que las labores para liberar a la persona atrapada se prolongaron durante más de una hora.

Las reacciones de condolencia no se han hecho esperar. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha expresado su pesar a través de su perfil en la red social X (antes Twitter). "Mi más sentido pésame a todos los familiares y amigos de este joven sevillano que estaba destinado en Barcelona para completar su formación como maquinista. Para ellos va el abrazo de toda una ciudad que se une a esta tragedia y un dolor que todos compartimos. Descansa en paz".

Este grave accidente ferroviario se produce apenas 48 horas después de la tragedia de Adamuz, en la provincia de Córdoba, donde un tren de la compañía Iryo que había salido de Málaga descarriló y colisionó con un Alvia procedente de Madrid, en dirección a Huelva, causando 42 fallecidos. Los servicios forenses han logrado identificar hasta el momento a 25 de las víctimas.

Indignación de los maquinistas

El sindicato español de maquinistas ferroviarios Semaf ha convocado una huelga en el sector para reclamar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red tras los recientes accidentes registrados, con numerosos fallecimientos, entre ellos los de tres maquinistas.

Tras el accidente de tren en Adamuz (Córdoba) con 42 muertos y el de Rodalies en Gelida (Barcelona) con un fallecido, Semaf ha avanzado en un comunicado que va a exigir responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria y que la apertura del servicio en el ámbito de Cataluña no se realice sin las garantías de seguridad suficientes para la circulación.

Asimismo, ha recomendado a quienes no se encuentren en disposición de prestar servicio debido a la carga emocional motivada por todos estos sucesos que se lo comuniquen a sus responsables.

Además, el sindicato de maquinistas ferroviarios ha indicado que, al inicio del servicio, los maquinistas de todas las empresas ferroviarias requerirán que se les garantice la seguridad en el trayecto a recorrer.

En este sentido, cuando no se disponga de dichas garantías se adaptará la marcha del tren a las condiciones reales de explotación de la infraestructura.

También solicitarán que se aplique el mismo procedimiento en toda la red en situaciones similares a Cataluña por causas meteorológicas adversas. Todas ellas, medidas iniciales para corregir la situación de la red ferroviaria estatal.