Juanma Moreno: "Los populismos atenazan nuestras libertades"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha defendido este martes en la inauguración del congreso de UGT de Andalucía al "espacio singular que es Europa, un espacio de democracia, de libertades y de servicios públicos". "Las democracias no están de moda, los populismos atenazan nuestras libertades", ha indicado.

Moreno ha participado en la apertura de este congreso de UGT que se celebra en Granada. Allí se ha referido al momento de incertidumbre que vive la Unión Europea, a causa del ascenso de los populismos y del acuerdo entre Estados Unidos y Rusia para dejar fuera a los europeos de las negociaciones sobre la guerra de Ucrania.

"Frente a las presiones que recibimos desde el Este y desde el Oeste, al otro lado del Atlántico, hay que responder a estas incertidumbres con este espacio singular que es Europa", ha dicho. El presidente ha pedido a los delegados sindicales "unidad, diálogo y respeto, respeto a quien no piense como nosotros, a quien no vista como nosotros y a quien no vote como nosotros".

Juanma Moreno viaja este martes a Bruselas, donde tomará posesión como presidente del Comité de las Regiones, un órgano de representación de la Unión Europea. A la salida del congreso de UGT, ha criticado la tributación que deberán hacer a partir de ahora los trabajadores que cobren por el salario mínimo interprofesional.

"Son muchos, desde organizaciones sindicales, sociales, partidos políticos y hasta socios parlamentarios, quienes le están pidiendo que de una vez por todas dé marcha atrás", ha asegurado Moreno. Tras asegurar que establecer ese pago del IRPF fue "una muestra de soberbia" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, Moreno ha afirmado que "no tiene mucho sentido cobrarle la renta a personas a las que acaban de subir el Salario Mínimo Interprofesional y que son mileuristas".

Por ello ha emplazado al Ejecutivo central a "hacer una reflexión seria, dejar atrás el orgullo y la soberbia de la que está haciendo gala y pensar en el interés de los tributadores". "El afán recaudador de Montero no es positivo, sobre todo cuando la carga una vez más vuelve a los más vulnerables, a las clases medias y trabajadores", ha sentenciado.

El presidente andaluz ha lamentado que "se hagan muchos discursos de los ricos y los pobres, pero al final la presión fiscal de este Gobierno, que ha crecido, lo haga mayoritariamente para la clase trabajadora"