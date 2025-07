Juanma Moreno y el PSOE se enredan con la convocatoria de las elecciones en Andalucía

El último año antes de las elecciones en Andalucía ha cumplido el primero de los mandamientos; la especulación sobre la convocatoria de las mismas. El responsable único de fijar el día concreto y presidente de la Junta, Juanma Moreno, repitió con apenas 24 horas de diferencia la misma idea que pronunció Pedro Sánchez en el balance del curso político. Tal vez sea en lo único en lo que coincidan: "tenemos la intención de acabar la legislatura". Fue después de un encuentro con el presidente de la Diputación de Jaén cuando comenzó a enredarse en una nueva polémica. La semana pasada, Francisco Reyes en el Palacio de San Telmo llegó a hilar mucho más fino cuando incluso apuntó la fecha concreta: el 19 o el 26 de octubre de este mismo año, a la vuelta de las vacaciones.

El aludido ha respondido en mitad de un viaje institucional a Japón. Tampoco ha dado por sentado nada, toda vez que cuando ha sostenido que tiene "intención de acabar la legislatura" en junio del año próximo ha matizado que lo único que podría condicionar un adelanto electoral autonómico sería una convocatoria de comicios generales. En cualquier caso, ha mandado un recado a Reyes cuando ha expresado su sorpresa por el hecho de que "algunos digan que ya saben incluso la fecha" de unas elecciones autonómicas anticipadas, cuando su convocatoria corresponde a los presidentes de las comunidades autónomas.

"Personalmente tengo la intención de acabar la legislatura cuando toca, que es en el mes de junio", ha señalado Moreno tras visitar la sede de la firma nipona Fujitsu en Kanagawa. "Es verdad que vivimos ahora mismo momentos políticos de mucha incertidumbre, y cuya causa principal es la enorme inestabilidad que tiene el Gobierno de España, que ahora mismo no tiene una mayoría social que le respalde ni tampoco tiene una mayoría parlamentaria".

El presidente de la Junta ha añadido que las dificultades del Gobierno para sacar adelante leyes y presupuestos o "para gobernar" podrían "precipitar en cualquier momento un proceso electoral" a nivel nacional, y señaló que "eso es lo único que podría condicionar el calendario electoral normal que tiene Andalucía" y ha insistido en que no es partidario de "hacer a los andaluces ir a las urnas en un espacio corto de tiempo, ni de gastar dinero público en dos procesos electorales en un corto periodo de tiempo, porque no lo entenderían los andaluces y porque no sería razonable".

"Dejar de especular"

También la vicesecretaria general del PSOE andaluz, María Márquez, ha entrado al trapo y ha pedido a Juanma Moreno, que deje de "especular con el adelanto electoral" y ha asegurado que a los socialistas no les van a condicionar con ese "juego de entretenimiento" y la convocatoria de elecciones "les cogerá en el tajo". Márquez ha incidido en que Moreno convocará las elecciones cuando "le interese a él" y ha sostenido que usa este debate para "medir su estrategia política", pero ha dejado claro que al PSOE "le pillará trabajando y seguirá llevando los problemas de los andaluces al Parlamento y a las instituciones".

La también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento ha sostenido que el presidente de la Junta "tira la piedra y esconde la mano" estos días sobre un posible "adelanto de las elecciones" en Andalucía, e "intenta generar el rumor" de que va a anticipar los comicios, pero "por otro lado dice que no" y considera que "esta jugada de despiste a la que juega el presidente de la Junta de Andalucía forma parte de un juego, de una estrategia para sondear, para que se genere un debate" que a los socialistas les parece "irresponsable".

Márquez ha emplazado al presidente popular a que, "si quiere convocar las elecciones" antes de lo previsto, "que lo haga y que nos explique a los andaluces por qué", porque, según ha abundado, si toma esa decisión, "tendrá que contarlo y darle muchas explicaciones a los andaluces", desde la premisa de que es el presidente de la Junta quien "tiene el botón y la posibilidad de convocar las elecciones en este contexto".

"Que nos pille haciendo iniciativas, propuestas, reuniéndonos con colectivos, escuchando a la gente y llevando y trasladando los problemas de los andaluces al Parlamento, a las instituciones y donde haga falta", ha continuado María Márquez antes de aseverar que "a nosotros, la convocatoria electoral nos cogerá en el tajo, dispuestos a volver al Gobierno de la Junta de Andalucía", y además "con la mejor candidata que puede tener el Partido Socialista de Andalucía, que es María Jesús Montero".