La Junta despliega a 16 forenses por el accidente de Adamuz

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha activado el Plan de Actuación Territorial médico forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Córdoba previsto ante grandes catástrofes como la ocurrida esta noche con el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad a la altura de Adamuz (Córdoba). Esto supone que los 16 médicos forenses, además de todo el equipo administrativo y el resto de personal, están ya desplegados y a disposición de la autoridad judicial y de los equipos de emergencia. Además, los efectivos de Sevilla y Granada se encuentran en situación de alerta por si fuera necesario su activación.

Según recoge el Plan de Actuación Territorial del IMLCF de Córdoba, en caso de grandes catástrofes, entre las que está contemplada el accidente ferroviario, se activará al completo todo el equipo que ya está disponible. Esto implica un total de 32 efectivos, 16 de los cuales son médicos forenses, cuatro psicólogos y dos trabajadores sociales, incluido el destacamento de Lucena.

El Plan establece el protocolo a seguir tanto en el levantamiento de cadáveres, su identificación y la posterior realización de la autopsia, todo ello, en coordinación con los equipos de emergencia y policiales. Además, recoge las funciones de cada uno de los efectivos tanto en las labores de actuación en la zona, levantamiento, traslado y recepción de cadáveres y autopsias. Los cuerpos de los fallecidos serán trasladados a las instalaciones del IMLCF ubicadas en la Ciudad de la Justicia.

Por último, la Consejería de Justicia ya mantiene también en alerta a los equipos de las provincias de Sevilla y Granada por si fuera necesaria su intervención.