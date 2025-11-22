La Junta dará 94 euros a los jóvenes andaluces para ayudarles a sacarse el carné de conducir

Para muchos jóvenes andaluces, sacarse el carné de conducir es un paso clave hacia la independencia, pero también un gasto difícil de asumir. El precio medio oscila entre los 700 y los 1.200 euros, dependiendo de la ciudad, la autoescuela o el número de clases prácticas necesarias.

Con este panorama, el Instituto Andaluz de la Juventud ha iniciado los trámites para poner en marcha una ayuda de 94,05 euros destinada a jóvenes residentes en Andalucía que quieran obtener el permiso de conducir tipo B. La medida es inédita dentro de la Junta ya que no existían hasta ahora subvenciones autonómicas específicas para pagar parte del carné.

La ayuda se concederá mediante concurrencia no competitiva, un modelo que garantiza que no haya rivalidad entre solicitantes, es decir, quien cumpla los requisitos, la recibe.

Más empleabilidad y movilidad para los jóvenes

La medida está especialmente orientada a quienes viven en municipios con baja conectividad, donde disponer de un vehículo puede marcar la diferencia entre acceder a un trabajo o no.

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad señala que otras administraciones ya han impulsado programas similares, entre ellas el Ayuntamiento de Málaga con su iniciativa 'Málaga Conduce' o la comunidad de Cantabria. La experiencia en estas regiones se ha utilizado como un referente para validar la relevancia de la nueva ayuda autonómica, cuyo diseño también tiene como objetivo "fortalecer la corresponsabilidad institucional" con el fin de respaldar la autonomía de los jóvenes.

Los datos de la Dirección General de Tráfico avalan el enfoque de la medida. En 2024, Andalucía registró 119.680 nuevos permisos, y el 91,28% fueron del tipo B. A nivel nacional, el tramo de edad con mayor número de expediciones fue el de 18 a 34 años, con 420.097 carnés emitidos. Es decir, la juventud sigue siendo el principal grupo que accede al volante por primera vez.

Un 'pequeño empujón' con impacto en la vida real

Para miles de jóvenes andaluces, el carné de conducir supone mucho más que un documento; es una herramienta de acceso al empleo y una apertura hacia la independencia.

Con esta futura ayuda, la Junta pretende facilitar ese primer paso. Un apoyo económico modesto, sí, pero que puede marcar la diferencia entre posponer indefinidamente la obtención del carné o poder dar el salto a tiempo.

A la espera de que la Consejería publique la orden definitiva con plazos y requisitos, los jóvenes andaluces siguen atentos a una ayuda que podría convertirse en un nuevo impulso para su futuro… esta vez, con las manos en el volante.