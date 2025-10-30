La Junta desactivada la fase de emergencia con 1.499 incidencias en Andalucía y alerta sobre "un tren de borrascas importante"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, ha desactivado a las 07.50 horas de este jueves la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Especial de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones, que ha pasado a fase de preemergencia, situación operativa 0, tras ser atendidas 1.499 incidencias en la comunidad. En un comunicado, el 112 ha informado de que este Fenómeno Meteorológico Adverso ha afectado fundamentalmente a las provincias de Sevilla (970) y Huelva (344); aunque también se ha dejado sentir en Córdoba (61), Málaga (47), Cádiz (28), Granada (25) y Jaén (24).

Por tipologías, las anegaciones han sido los casos más requeridos con hasta 1.112 incidencias, seguidas de los derrumbamientos y caídas de elementos (127), las incidencias de tráfico (121) y las anomalías en servicios básicos (60), entre otras.

Las intensas precipitaciones dejaron este miércoles un herido muy grave en Gibraleón (Huelva) y un afectado en Carmona en Sevilla, además de numerosas calles y carreteras anegadas, incidencias en la red de transporte de cercanías y Metro en Sevilla.

Los picos de mayor actividad se alcanzaron al mediodía con inundaciones en centros sanitarios, como el Hospital Macarena, que activó su plan de contingencia y pudo seguir garantizando los servicios asistenciales; polígonos industriales como El Pino en Sevilla o Los Espartales en La Rinconada. También se vieron afectados un colegio mayor y varias residencias en Carmona, en una de las cuales fueron evacuados sus usuarios a otro centro.

La subida del nivel del agua en las calles de Sevilla y la afección a los semáforos comprometió la circulación en números barrios de la capital como el casco histórico, Nervión, San Pablo - Santa Justa, Sevilla Este o Triana, entre otros.

En la provincia onubense los casos se concentraron a primera hora de la mañana con la inundación de un colegio en Cartaya y otro centro educativo en Valverde del Camino, localidad en la que también se anegó una Unidad de Salud Mental. También se cayeron muros y árboles en distintas poblaciones de Huelva y la fuerza del viento provocó destrozos en puntos del litoral onubense como Lepe o Isla Cristina.

En el resto de las provincias, los casos fueron de carácter más puntual y asociados fundamentalmente a problemas en la red secundaria de carreteras y anegaciones de bajos y garajes.

Carreteras cortadas

La Dirección General de Tráfico mantiene a esta hora siete carreteras cortadas en la comunidad autónoma andaluza debido a los efectos de las inundaciones: la CA-9101 entre los kilómetros 0 y 3 en La Nava y Lapa-Madrigueras, la CO-4207 en La Zarza, la A-474, en Bollullos de la Mitación, a la altura del kilómetro 18; la A-92 en el 0.33, la salida al kilómetro 3 de la SE-30, así como las SE-3102 en la capital y la SE-4108 en Carmona.

En cuanto al tráfico ferroviario, se ha restablecido la mayor parte del servicio de cercanías, aunque sigue afectada la línea de Sevilla-Huelva, y Cádiz -Madrid.

La Junta de Andalucía activó el pasado lunes a las 09.28 horas la fase de preemergencia del Plan Especial de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones, en Andalucía, que se elevó ayer miércoles, a las 09.18 horas, a fase de emergencia, la cual se ha desactivado esta mañana para volver a la preemergencia.

Hasta 54 municipios mantienen activados sus Planes Territoriales de Emergencia Local (PTEL): 38 en Huelva, nueve en Sevilla, cinco en Granada, y uno en Málaga y Cádiz.

Precaución

el consejero Antonio Sanz ha traslada tras las intensas lluvias de este miércoles un "mensaje de precaución, de responsabilidad, porque en las reuniones mantenidas por el equipo de emergencia de la Junta de Andalucía nos avisan de que viene, como el año pasado, un tren de borrascas importante", de forma que "en los próximos días puede repetirse este fenómeno en varios días que suelen ser alternos", de forma que este jueves no hay previsto "riesgo, pero puede ser que en dos, en tres días, volvamos a tener una amenaza de borrasca tan intensa, tan potente como la que hemos vivido" este miércoles con "muchos incidentes", ha avisado.