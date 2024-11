La Junta explicará en el Parlamento de Andalucía los informes de la Intervención sobre los contratos del SAS

El Pleno del Parlamento de Andalucía albergará este miércoles, una comparecencia de un representante del Consejo de Gobierno para dar cuenta de los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre los ejercicios 2020-2024. Este asunto suscitó una gran controversia en la Junta de Portavoces por cuenta de la indefinición de qué consejero asumía esas explicaciones cuando la Intervención General de la Junta depende de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, un planteamiento que invocó el Grupo Socialista y replicó el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, para indicar que será "el Consejo de Gobierno quién decidirá quién comparecerá sobre los informes de la Intervención".

Además de este tema la reunión de este órgano derivó en una bronca entre los grupos parlamentarios de la izquierda, Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, y Aguirre por la negativa a celebrar un debate general sobre sanidad y corrupción, como habían solicitado de forma conjunta estos tres grupos. "Han pasado por la Mesa y están pendientes de que se decida cuándo van a ir a Pleno, o que decidamos cuándo van o no van a Pleno", argumentó Aguirre, quien continuó esgrimiendo que "ya se meterá en tiempo y forma, cuando corresponda".

Ante estos argumentos la portavoz socialista, Ángeles Férriz, afeó a la Mesa del Parlamento llevar "un año y ocho meses vetando un debate general sobre sanidad" y denunció que el Parlamento andaluz se ha convertido en "la oficina de San Telmo", y Aguirre en su "enviado especial". "Están degradando este Parlamento hasta límites que no se habían visto nunca", denunció Férriz, quien acusó al presidente de la Cámara de ser "juez y parte" en el tema de los contratos del SAS por su pasado como consejero de Salud.

La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, recordó que su coalición lleva "esperando" ya ni se acuerda cuánto tiempo --añadió-- que "se sustancie el debate solicitado para hablar de la situación de la sanidad" en el Pleno, y criticó que "ahora también vetan" desde la Mesa el solicitado por ambos grupos y el de Adelante sobre "la escandalera de los contratos de emergencia" del SAS. Recriminó al presidente del Parlamento que "no se puede tomar la atribución de vetar o no" una iniciativa y sostuvo que "no puede haber un acuerdo de la Mesa que le pase por encima al Reglamento de la Cámara".

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, preguntó a Aguirre por "la razón de que la Mesa no haya incluido en la propuesta del orden del día" ese debate, estando "tres altos cargos del PP imputados", incluida la actual directora gerente del SAS, Valle García.