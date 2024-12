La Junta no comprende las protestas por la financiación de las universidades: "Andalucía es la comunidad que más invierte"

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha dicho este miércoles no entender las protestas sindicales convocadas en todas las universidades públicas andaluzas a cuenta, entre otras cuestiones, de la financiación de las mismas, cuando, según ha afirmado, "no hay deuda", ya que "la deuda es cuando tú comprometes un presupuesto y no lo das", pero "aquí hay un presupuesto comprometido de 1.685 millones, que se ha transferido totalmente a las universidades en los plazos en los que hay que transferirlo. Así que de deuda en ningún momento se puede hablar".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas tras asistir en Córdoba al acto institucional organizado en conmemoración del Día de la Bandera de Andalucía, Gómez Villamandos ha subrayado que "la Comunidad Autónoma de Andalucía es la que más invierte en sus universidades, y eso no lo dice la Junta Andalucía, eso lo dice el Ministerio de Universidades, lo dice la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) y lo dice el informe de Universidad de Cifras que elabora la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas)".

A ello se suma, según ha añadido, el que "no hay deuda", dado que el mencionado "presupuesto comprometido de 1.685 millones" de euros "se ha transferido totalmente a las universidades en los plazos" previstos, aunque, según ha reconocido el consejero, "lo que sí es verdad es que, como todos los años, siempre nos comprometemos a hacer aportaciones adicionales, que siempre hacemos en el último trimestre del año" y, en esta ocasión "vamos un poquito más tarde".

Así, según ha recordado Gómez Villamandos, "en el año 2022 fueron 21 millones de euros", mientras que "el año pasado fueron 14, y este año el compromiso, y lo hemos venido trabajando con Hacienda, pues también va a ser una aportación de 21 millones", aunque, eso sí, "este año vamos un poquito más tarde. Es verdad, vamos más tarde", pero hay una explicación.

Urgencias presupuestarias

A este respecto el consejero ha señalado que ello se debe a que "hemos tenido otra urgencia presupuestaria, como es el caso de la Universidad de Málaga, que está en una situación, ajena totalmente a la Junta de Andalucía", ya que es "responsabilidad de equipos anteriores de la Universidad de Málaga, y que hace que necesitara un préstamo de 46 millones de euros, porque si no la situación era muy complicada", y ello fue "la prioridad de gestión, tanto para nosotros, como para Hacienda".

Ahora, "una vez que eso ya ha finalizado -ha proeseguido-, pues evidentemente estamos en esa gestión de una aportación adicional" que, además, "ya se le ha comunicado a los rectores", y también "hoy hay reunión con los sindicatos para informarles de ella, con lo cual, si hoy sigue habiendo manifestaciones, tampoco entendemos el porqué de esas manifestaciones".

En cuanto a los complementos autonómicos para el Personal Docente e Investigador (PDI) de las universidades públicas andaluzas, el consejero ha recordado que "había una previsión del coste que iban a tener esos complementos", de 20 millones de euros, pero "ha sido mucho menor", pues "cuando se ha producido la evaluación ha bajado muchísimo, y creo que está alrededor de unos 13 millones aproximadamente".