La Junta propone repetir el Pacto de Doñana en el Algarrobico

Lo que sirvió para Doñana, puede servir para el hotel del Algarrobico. Así al menos lo piensa la consejera de Medio Ambiente de la Junta, Catalina García, quien ha propuesto un acuerdo con el Gobierno central al igual que terminó con la amenaza de la Ley de Regadíos y que firmaron hace casi dos años el presidente, Juanma Moreno y quien entonces era ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. García ha añadido que la propuesta para expropiar y demoler el hotel construido en Carboneras ya ha sido enviada al Ministerio, para evitar "otra guerra judicial con años de recorrido, que no tienen ningún sentido".

"Pongámonos de acuerdo, no hemos puesto de acuerdo para Doñana, nos podemos poner de acuerdo para Algarrobico, porque eso es lo que esperan de nosotros los ciudadanos y creo que ese debe ser el compromiso, rigurosidad, seriedad y acuerdo", ha sostenido la consejera que sostiene que "el Algarrobico no se merece anuncios estridentes ni fuera de lugar, que al final lo que hacen es perjudicar otra vez la imagen de Andalucía", y que además, tras 20 años de una infraestructura "que nunca debió de existir", el impacto negativo "está hecho", aunque la dirigente ha manifestado que "debemos de ser positivos".

"La colaboración de administraciones vuelve a ser totalmente necesaria para derribar el Algarrobico", ya que según García es lo que "todos los andaluces" esperan, "devolver a ese espacio natural con la renaturalización de la zona y, por supuesto, también devolverlo a Carboneras y a sus vecinos -con planes de empleo y con inversiones especiales-, por un daño y una pérdida que durante muchos años han estado sufriendo".

La situación del hotel, en la playa del mismo nombre en Carboneras, sigue siendo un "enredo administrativo y judicial". Tras varias décadas de litigios y más de 60 sentencias en contra del hotel, la demolición no se ha llevado a cabo, pese a reiteradas promesas de gobiernos estatales y autonómicos. García recordaba que el 11 de julio hubo un pleno en el Ayuntamiento de Carboneras, donde se aprobaba la revisión de oficio de la licencia de obra del hotel, y cinco concejales del PSOE "no fueron a ese pleno". "Pero es que nos vamos al 24 de julio. Comisión de Urbanismo, donde se aprobó esa revisión y esa publicación de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y en la que los concejales del Partido Socialista se abstuvieron".

Hay que recordar que, a pesar del acuerdo del pleno, dado que el Ayuntamiento todavía no ha publicado la modificación del PGOU en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, ni lo ha inscrito en el Registro de Inmuebles de la Junta, no tiene ninguna validez oficial.

Incumplimiento de los plazos

La consejera ha achacado que desde el anuncio que hacía la ministra de Hacienda y líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, desde la Junta "ya dijimos que no se iba a poder cumplir ese plazo", aunque "la señora Montero también lo sabía, porque conoce precisamente cómo funciona la administración y cuáles son los plazos administrativos".

En este sentido, sostiene que "hacer un anuncio apocalíptico" no está bien, porque "eso no se puede hacer de forma unilateral, y tampoco se puede ir haciéndolo en contra de sentencias que dicen que lo primero que hay que hacer, porque así lo dice el sentido común, es la revisión de oficio para anular la licencia de obras". "Sin ese requisito previo, que es anular una licencia de obra, si tú quieres expropiar un terreno, ese terreno tendrá un precio distinto que si ya no tiene una licencia de obra vigente".