La Junta recurre la sanción de la Inspección de Trabajo por los auxiliares de conversación en los institutos

El Gobierno andaluz ha interpuesto un recurso de alzada contra la sanción que la Inspección de Trabajo ha abierto por no tener dados de alta en la Seguridad Social a los auxiliares de conversación en lengua extranjera que acuden a los colegios e institutos públicos. Una sanción cuyo trámite se inició el pasado mes de mayo y que plantea una multa de cinco millones de euros por irregularidades sólo en la provincia de Sevilla, la única inspeccionada aunque estos auxiliares se despliegan por todo el territorio andaluz.

La realidad es que en este curso escolar, los estudiantes andaluces no van a contar con este recurso que está muy bien valorado por los profesores y los estudiantes. Se trata de alumnos extranjeros, en su mayoría de EEUU pero también hay franceses, alemanes y portugueses, que asisten a las clases como apoyo a los docentes y hablan en su lengua materna explicando la cultura y las tradiciones de sus lugares de origen. La Consejería de Educación no se ha adscrito este año al programa que impulsan los ministerios de Educación y Asuntos Exteriores debido a la sanción de la inspección de trabajo.

La portavoz de la Junta, Carolina España, ha explicado que este asunto "es una grave discriminación que afecta a Andalucía, ya que la falta de coordinación de varios ministerios afecta a los estudiantes andaluces, que son los que vuelven a salir perdiendo. Ya es hora de que el Gobierno de España deje de agraviar a nuestra tierra y dé las garantías suficientes para que este programa se pueda presar de forma efectiva".

La Consejería de Educación ha explicado que su propuesta era traer a 1.800 auxiliares para este curso académico siguiendo el programa que establece el Ministerio de Educación en colaboración con el de Asuntos Exteriores y el de Trabajo. "Se trata de un programa estatal, el Ministerio de Educación es quien selecciona a los estudiantes a los que concede una beca de manutención de 800 euros y los reparte entre las comunidades autónomas", explican desde la Junta. Se trata de un programa en el que el ministerio paga la beca de doscientos auxiliares y la Junta la de los otros 1.600. Los estudiantes son los que eligen el destino y, según la Junta, Andalucía es cada año uno de los más solicitados.

Sólo en Sevilla

A esos auxiliares se les considera estudiantes becados en Andalucía igual que en el resto de las comunidades autónomas y la Junta expresa su extrañeza porque la inspección de trabajo sólo se haya realizado en Sevilla y no en ninguna otra parte de España. Desde el Gobierno andaluz detallan que han mantenido contactos con el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, andaluz, pero no han logrado ninguna solución.

Ante esta situación, el Consejo de Gobierno de Andalucía ha instado al Gobierno de la nación a adoptar las medidas de coordinación necesarias para conducir al correcto entendimiento entre los ministerios de Educación, de Asuntos Exteriores y de Trabajo, de forma que el programa estatal de auxiliares de conversación extranjeros pueda desarrollarse en la comunidad autónoma andaluza con todas las garantías necesarias. Además, la Inspección sólo ha actuado respecto a los auxiliares financiados por el Gobierno andaluz y no en relación a los del cupo financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, quedando actualmente bloqueado el desarrollo del programa en Andalucía.

Estas resoluciones han sido recurridas por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, que para el presente curso 2025/2026 tenía previsto incorporar a los institutos públicos a 1.806 auxiliares de conversación. Asimismo, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional mantiene su voluntad de adherirse al programa estatal de Auxiliares de Conversación, que aporta una serie de beneficios pedagógicos significativos para el alumnado, el profesorado y el entorno educativo en general.