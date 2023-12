Así limitan el móvil las comunidades autónomas en las aulas

Andalucía es la última comunidad autónoma que se ha sumado a la limitación del uso del móvil en los centros educativos, junto a Galicia, Madrid y Castilla-La Mancha, y Canarias, Murcia y Cataluña han comenzado a dar los primeros pasos para estudiar cómo regular esta cuestión.

La ministra de Educación, Pilar Alegría, anunció el miércoles que va a proponer prohibir el uso del móvil en Primaria durante el horario lectivo, mientras que en la ESO solo se usará cuando lo plantee el profesor porque lo justifique su proyecto pedagógico. En enero próximo lo analizará con las comunidades y con el Consejo Escolar.

En coincidencia con la extensión de una incipiente presión social para limitar la entrega del móvil a los menores, el INE publicó hace unos días que por primera vez en España la proporción de niños de 10 a 15 años que tienen móvil ha superado el 70 %, con subidas en los últimos 10 años en la mayor parte de las autonomías, en especial desde la llegada de la Covid-19.

Antes de los 14 o incluso de los 16 años, siete de cada diez chicos y chicas de 10 a 15 años tienen su propio teléfono, lo que supone 7,5 puntos porcentuales más que en 2013.

Francia, Finlandia, Países Bajos y numerosos colegios del Reino Unido impiden ya el empleo de móviles en las aulas por entender que daña el rendimiento académico y la salud mental.

Castilla-La Mancha fue la primera que vetó en 2014 el móvil en los centros, a la que siguieron poco después Galicia y Madrid, y hace unos días Andalucía se ha unido a ellas.

En el resto del país predomina la autonomía de los centros que suelen permitirlo en clase si hay detrás un fin didáctico, mientras que en el recreo se restringe o directamente se prohíbe, según una reciente consulta realizada por la Agencia Efe a todas sus delegaciones.

Galicia refuerza la prohibición

En Galicia, la Xunta decidió a principios de diciembre vetar los móviles en los colegios a la vuelta de las vacaciones de Navidad, de modo que no podrán ser usados por los alumnos en las aulas, lo que ya no estaba permitido ahora, pero tampoco fuera del horario lectivo (comedores, actividades extraescolares etc.).

Queda por determinar hasta qué edad llegará esta prohibición, hasta los 16 o 18 años.

Desde 2015 no se permite utilizar estos dispositivos y la Xunta estima que hasta un 75 % de los colegios ya están aplicando la prohibición total.

Andalucía, la cuarta comunidad en vetar el móvil

Hace unos días, la consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, informó de las instrucciones enviadas a los centros educativos para la limitación de los móviles tanto en las horas lectivas como en el recreo y en las actividades complementarias y extraescolares.

Según la consejera, la medida responde a "un clamor" de las familias, docentes, alumnado y de la sociedad en general.

La Junta ha solicitado al Consejo Escolar, máximo órgano de representación de la comunidad educativa, un informe sobre el impacto negativo que los móviles en todas las etapas educativas.

Cataluña, a favor de un marco regulatorio

El pasado día 12, el Consell Escolar de Catalunya concluyó en un informe que es necesario un marco regulatorio para restringir el uso de los móviles en los institutos, pero rehusó su prohibición porque "sería necesario regular el empleo de los portátiles ya que las propias aplicaciones del móvil se pueden tener en el ordenador".

Al considerar los riesgos para la salud mental, el texto propone un uso del móvil más limitado en la secundaria y no tanto en estudios superiores, y aboga por definir su utilización en los diferentes espacios del centro y en las actividades no lectivas.

Canarias se abre a estudiarlo

La Consejería canaria de Educación anunció en noviembre que consultaría al Consejo Escolar sobre este tema.

Según el consejero de Educación, Poli Suárez, se ha hablado de forma "no oficial" acerca de cómo se gestiona el uso de los dispositivos en los centros porque es un tema "que se debe empezar a valorar formalmente".

En Canarias, la regulación de esta cuestión está hasta ahora en manos de los propios centros educativos.

Murcia, dispuesta a dar un paso adelante

Este mismo jueves, el consejero de Educación de Murcia, Víctor Marín, ha afirmado que el Gobierno regional está dispuesto a "dar un paso adelante" en el uso de los dispositivos móviles, aunque "siempre escuchando la opinión de los expertos y defendiendo su uso responsable".

El Ejecutivo regional considera que la propuesta del Ministerio de que las autonomías prohíban el móvil en colegios e institutos, incluso en el recreo, es "un nuevo cambio de opinión de los muchos a los que acostumbra el Gobierno de la Nación".

Por ello, el pasado mes de noviembre, el gobierno autonómico anunció la creación de un grupo de trabajo compuesto por expertos de todos los ámbitos educativos. En la región, es un tema que concierne a la autonomía pedagógica de cada centro.

En el resto de las comunidades se regula de la siguiente manera:

CANTABRIA: No hay una normativa autonómica, pero en las instrucciones de inicio de curso 23/24, el Gobierno regional estableció, por primera vez, la necesidad de que cada centro regule en sus normas el empleo del móvil y otros dispositivos, y aconsejó no tenerlo en horas lectivas (salvo para fines educativos) ni en los recreos.

ARAGÓN: No hay una normativa sino que depende del reglamento de régimen interno elaborado por el equipo directivo.

LA RIOJA: Se regula en el reglamento de organización del centro. Por lo general el móvil está prohibido, pero se permite como herramienta didáctica.

COMUNITAT VALENCIANA: Los centros lo regulan en sus Normas de Organización y Funcionamiento.

NAVARRA: Es una cuestión que compete a los centros, que en general no permite su uso.

BALEARES: Cada centro tiene sus normas.

EXTREMADURA: Los centros establecen el empleo de los móviles.

CASTILLA Y LEÓN: Las programaciones didácticas y de aula regulan su uso pedagógico.

PAÍS VASCO: Se deja autonomía a los centros para regular el uso de los móviles en las aulas y en el recreo.

ASTURIAS: No hay normativa autonómica que regule este tema en los centros, cuyos equipos directivos tienen autonomía para hacerlo.