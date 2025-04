Llega un nuevo tren de borrascas a España: así afecta a Andalucía

Después de un fin de semana marcado por el buen tiempo, la inestabilidad atmosférica parece estar de vuelta. En esta ocasión, un nuevo tren de borrascas llega a España con sus consecuentes efectos en Andalucía. Como informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales, la primera de ellas empezó a sentirse el pasado martes 1 de abril y "dejará precipitaciones hasta el viernes".

Sin embargo, el paréntesis no será muy pronunciado y es probable que a partir de ese momento asistamos a la llegada de otra borrasca atlántica. Por el momento, no hay alertas activas en la comunidad y no se esperan fenómenos significativos durante los próximos días. Aún así, la lluvia vuelve a ser la protagonista que, de manera generalizada, cubrirá el mapa andaluz.

Una nueva borrasca trae lluvia hasta el viernes

Abril comienza con cielos cubiertos en gran parte del país, a menos de 15 días de la Semana Santa. La entrada de un sistema de bajas presiones por el oeste peninsular provoca una notable inestabilidad a partir de este miércoles. Aunque las precipitaciones afectarán especialmente a la vertiente atlántica y cantábrica, el conjunto de Andalucía experimentará un cambio con respecto al ambiente soleado y primaveral de las jornadas previas.

Así, el miércoles 2 de abril, la comunidad amanece con "cielos nubosos" y precipitaciones que irán "de débiles a moderadas en la vertiente atlántica, más probables e intensas durante la tarde". Se espera entonces un 100% de probabilidades de lluvia en Huelva y Cádiz, mientras que Jaén no excede el 75%.

Por su parte, las temperaturas mínimas mostrarán una tendencia ascendente en el entorno del valle del Guadalquivir, pero las máximas bajarán en el tercio occidental de Andalucía y en las sierras. El panorama se dibuja con una oscilación térmica entre los 13ºC y los 21ºC en Sevilla; los 5ºC y los 22ºC en Granada; y los 15ºC y los 19ºC en Cádiz.

La jornada del jueves 3 de abril será muy similar, con lluvias generalizadas que tendrán una mayor incidencia en la primera mitad del día. A partir de las 12:00 horas se prevé un descenso en las probabilidades que, de nuevo, volverá a situarse en el 100% con la llegada del viernes. Asimismo, el viento podría arreciar con fuerza en el litoral atlántico durante las últimas horas de la tarde.

El fin de semana podría llegar con otra borrasca atlántica

A partir del sábado, la lluvia parece reducir su intensidad en Andalucía. No obstante, algunos puntos como Cádiz o Sevilla muestran probabilidades superiores al 70% para el domingo 7 de abril. La Aemet ve probable la llegada de un nuevo temporal con más precipitaciones a medida que nos acercamos a la Semana Santa.

"Después de la borrasca que llega este miércoles (2 de abril), hay otras que siguen la misma ruta y que podrían dar lugar a lluvias durante el arranque de la próxima semana", informa Eltiempo.es. A pesar de ello, "aún es pronto para anticipar cuándo y cómo de intensas llegarán". Por lo tanto, se espera un tiempo inestable que hará necesario el volver a pasear bajo el paraguas, a la espera de que los modelos meteorológicos anuncien las próximas previsiones.