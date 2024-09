Vuelven las lluvias y las tormentas a Andalucía, estas son las zonas en alerta amarilla

La semana del 16 al 22 de septiembre de 2024 ha comenzado en Andalucía con nubes y precipitaciones que se alargarán por lo menos hasta el final de la misma. Esta semana también se esperan tormentas en diferentes puntos de la geografía andaluza, con tal intensidad que algunas zonas de la provincia de Granada tendrán activa una alerta de color amarillo.

¿Dónde y cuándo estará activa la alerta amarilla?

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activará la alerta amarilla el martes 17 de septiembre a las 15:00 horas. Esta alerta afectará a la provincia de Granada, concretamente a la zona de Guadix y Baza (incluyendo también a Huéscar en la zona afectada), por riesgo de lluvias con una precipitación acumulada en una hora de unos 15 mm y por tormentas, que pueden ir “acompañadas de rachas muy fuertes”.

La alerta estará activa durante toda la tarde del martes y se desactivará a las 22:59 horas. Esta zona de la provincia de Granada será la única afectada por las alertas, que en los días posteriores se activarán también en las provincias de comunidades autónomas vecinas, como Ciudad Real o Albacete.

Las lluvias en Andalucía de esta semana

Personas se protegen de la lluvia en imagen de archivo. / R. D.

Afortunadamente la AEMET no ha dado aviso de la activación de alerta alguna en el resto de la comunidad, lo que no quiere decir que el resto de provincias no se vean afectadas tanto por las lluvias como por las tormentas de los próximos días. El martes, durante la alerta amarilla en Granada, las lluvias de la tarde también afectarán a zonas limítrofes de Jaén, como Alcalá la Real o Huelma.

El miércoles la AEMET prevé chubascos y tormentas localmente fuertes en las sierras orientales de Andalucía, además de precipitaciones ocasionales en otras zonas de la comunidad. Por la mañana las zonas afectadas por las lluvias pueden ser el oeste de Huelva, así como la provincia de Granada en torno al mediodía y la tarde. Por la tarde se esperan precipitaciones en localidades del norte de Jaén como Cazorla y Arroyo del Ojanco y que podrán afectar también a zonas de Almería, como los municipios de Vélez-Blanco o Gérgal.

Para el jueves 19, la previsión indica que las zonas con más probabilidades de que tengan lugar chubascos ocasionales y tormentas de mayor intensidad en “el interior oriental y el tercio occidental por la tarde”. El jueves comenzará con lluvias en el norte de Córdoba, precipitaciones en la zona de Hinojosa del Duque y Pozoblanco. Durante la mañana se esperan precipitaciones en el oeste de Huelva, el sur de la provincia de Cádiz, el interior de Granada y el este de Almería. Mientras que por la tarde del jueves, las lluvias llegarán a prácticamente toda Andalucía excepto áreas del interior de Málaga. La AEMET también prevé tormentas en localidades como Trevélez en Granada y Sevilla capital, Carmona y Almadén de la Plata en la provincia sevillana.

De cara a la noche del jueves las lluvias cesarán en la comunidad, con la excepción de chubascos en la costa de Granada, que pueden afectar a localidades como Nerja. Y que durante la madrugada del viernes 20 también se esperan precipitaciones en Málaga capital y el este de Huelva, en zonas como su capital, Ayamonte, El Granado y Aroche.

Las lluvias se extenderán a toda Huelva, el norte de Sevilla y las costas de Cádiz y Málaga a lo largo de la mañana del viernes, mientras que por la tarde afectarán también al interior de Sevilla (donde Isla Mayor puede verse afectada por tormentas), el este de Córdoba, el sur y este de Jaén, el interior de la provincia de Almería y el oeste y centro de Granada.

También se esperan lluvias durante el fin de semana. En la costa de Málaga y zonas de Huelva (la capital y Valverde del Camino) y Sevilla (Isla Mayor) la AEMET espera que llueva en la madrugada del viernes al sábado, aunque por la mañana del día 21 las precipitaciones podrán llegar a gran parte de la comunidad, exceptuando el este de Córdoba y Jaén y el norte de Almería. Por la tarde las lluvias se podrían extender en las zonas antes mencionadas, mientras que en el interior y oeste de Sevilla, el este de Huelva, Cádiz, las costas de Málaga y Granada y en el norte de Córdoba no se espera que llueva. También regresan las tormentas a Granada, pudiendo verse afectadas las áreas de Trevélez y Guadix durante la mañana.

El domingo se espera que cesen las precipitaciones en Andalucía, aunque algunas localidades podrán ser afectadas por unas últimas lluvias. Durante la mañana, los municipios en los que puede llover son Córdoba capital, Jerez de la Frontera y Jaén. Entre el mediodía y las 18:00 horas las precipitaciones se esperan en Almería (excepto la costa), Huelma (Jaén), Trevélez y Baza (Granada). La previsión de la AEMET no señala más posibles precipitaciones en Andalucía en las últimas horas del día.