Manifestaciones este sábado en media Andalucía por el "problema de la vivienda"

Los precios de la vivienda están sufriendo un aumento desbocado y la población, principalmente la población joven, encuentra más y más dificultades para el alquiler de una vivienda en áreas próximas al lugar de trabajo. Las viviendas asequibles están cada vez más lejanas. Frente a esta situación, cada vez más acuciante, asociaciones de varias áreas de Andalucía, las más afectadas por las subidas de los precios residenciales, han convocado para este sábado 9 de noviembre manifestaciones por "el problema de la vivienda" y por "el modelo de explotación turística". Las manifestaciones se han convocado en Sevilla, Málaga y Cádiz, además de en las localidades gaditanas de Tarifa y la Línea de la Concepción. La concentración de la capital sevillana, Tarifa y la Línea comenzarán a las 12:00. En Málaga y en Cádiz capital darán inicio a las 11:30.

Los precios de la vivienda no paran de crecer. Los especialistas económicos, entre ellos los técnicos del Banco de España, tienen identificado los motivos. Frente al alza de la demanda de casas, la oferta es la misma si no es decreciente. El "reducido parque de alquiler social" y el "escaso dinamismo de la inversión del sector privado en el mercado del alquiler residencial" impiden el aumento de la oferta, mientras que el "auge de usos alternativos de la vivienda (alquileres turísticos, de habitaciones y de temporada)", apunta un reciente informe del Banco de España, no hacen sino decrecer poco a poco el número de casas disponibles para la población. Los problemas de alquiler se aglutinan, continúa el citado informe, "en las áreas donde se concentra la actividad económica y turística".

Las ubicaciones de las concentraciones en cada uno de los municipios son las que siguen: en Sevilla, la plataforma vecinal Sevilla para Vivir (SPV) ha planeado el itinerario desde le Palacio de San Telmo a las Setas de la Encarnación. La organización Málaga Para Vivir (MPV) se concentrará en la plaza de la Merced. En Cádiz la plataforma vecinal Cádiz Resiste convoca a los gaditanos en la Plaza de San Antonio. En Tarifa, la organización ciudadana Tarifa Para Vivir (TPV) hará lo propio en el paseo de la Alameda; y por último, en La Línea la Federación Linense de Asociaciones de Vecinos Inmaculada (Flavia) reivindicará en la plaza de la Iglesia. Así lo han detallado los diferentes convocantes de las localidades en notas de prensa.

Diversas asociaciones en las manifestaciones

La organización sevillana ha asegurado que "es un problema estructural, de clase y de poder" y que, por ello, según afirman, "es hora de dejar atrás la retórica del buen ciudadano". Además, han criticado que "el gobierno progresista, en conjunto con el resto de administraciones y aliado con los fondos de inversión, los bancos, los propietarios y los rentistas", han buscado en los últimos meses "blanquear su complicidad en la gestión de la crisis habitacional". A la manifestación acudirán además asociaciones con lemas y reivindicaciones diversas. Entre ellos, está el colectivo Sevilla se muere, una colectivo que está ganando protagonismo en la opinión pública.

La plataforma malagueña Málaga Para Vivir ha puesto en el centro del debate ciudadano su crítica a un modelo de ciudad que, según expresan, "expulsa a los vecinos, convierte la vivienda en un negocio y erosiona el tejido social", según recoge la agencia Europa Press en una nota. En Málaga, los organizadores han recalcado que la situación es "insostenible" y han adelantado que, tras la manifestación, planean "continuar el proceso de autoorganización en los barrios, enfocados en tres ejes: vivienda, precariedad laboral y crisis climática o destrucción del territorio". "Estos ejes responden a las preocupaciones de las vecinas", han subrayado.

Por su parte, Cádiz Resiste "se levanta y toma las calles" por una vivienda digna y por el derecho a vivir en la capital. Porque han asegurado que "no van a permitir que nos echen de nuestras casas para hacer hueco a pisos turísticos y cruceros".

En Tarifa, la plataforma ciudadana Tarifa Para Vivir ha manifestado que "las dificultades y los obstáculos para acceder a una vivienda en condiciones dignas no son nuevos". Además, ha apostillado que "los suelos y las casas que no se destinan a vivir, en su mayoría se destinan a la especulación urbanística e inmobiliaria".

En la Línea de la Concepción, la plataforma Flavia ha lamentado que "el efecto frontera eleve los alquileres", y que el parque público de vivienda "esté abandonado por la Junta". Por otro lado, han afirmado que "desde hace doce años, ninguna administración ha puesto un ladrillo de vivienda protegida", y que hay "más de 800 personas en situación de vulnerabilidad habitacional, y más de 190 personas sin hogar".