María Márquez será la número dos del PSOE de Andalucía junto al alcalde de Dos Hermanas

María Márquez será la nueva vicesecretaria general de los socialistas andaluces y el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez, su secretario de Organización. El PSOE de Andalucía terminará de cerrar este domingo su congreso más esperado, el del relevo de María Jesús Montero, con muchas incertidumbres y muy poco tiempo para situarse en una posición de competencia con el PP de Juanma Moreno. El liderazgo de la que también es vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda está concebido para hacer frente a las elecciones autonómicas de 2026 y, si coincidieran, a las generales.

A última hora de este sábado, la nueva secretaria general ha anunciado quienes formarán su núcleo duro. A Márquez y Rodríguez se suma Fuensanta Coves, que fue presidenta del Parlamento andaluz y consejera de Medio Ambiente.

El PSOE de Andalucía es un partido herido desde 2018, cuando perdió el Gobierno de la Junta, y desde entonces trata de recomponerse. La nueva secretaria general, en su primer discurso, pidió unidad a los delegados. No es casual, hay mucho lío en las provincias, los susanistas quieren regresar y Montero necesita una maquinaria sin ruido . "El PSOE unido es imparable, es imbatible", aseguró. O advirtió.

Montero no hereda un reloj suizo, sino una organización compleja y complicada. El alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez, se ha convertido en el hombre de orquesta que trata de conciliar las diferencias en este 15º Congreso Regional de Armilla. Montero no forma parte de ninguna de las banderías internas, no viene de ninguna familia y ha encontrado en el primer edil nazareno un director para formar equipos y aplacar las graves diferencias que se están abriendo en algunas provincias.

Rodríguez es el que ha estado hablando con los secretarios provinciales en Armilla en una ronda en la que no sólo han participado estos líderes, sino otras figuras destacadas. El alcalde de Dos Hermanas es el más importante que tienen los socialistas, el municipio cercano a Sevilla tiene más habitantes que Jaén, la única capital donde gobierna el PSOE.

Pero, además, Rodríguez viene de la ciudad donde Pedro Sánchez echó su suerte. El anterior alcalde, Francisco Toscano, fue uno de sus principales apoyos, y su sucesor conoce en profundidad los mecanismos de poder orgánico. Sevilla vuelve a ganar una partida en el interior, logró que Jaén se apartase del camino del nuevo liderazgo y ahora compone el de Montero.

La onubense María Márquez es la otra señalada, posiblemente también será la portavoz en el Parlamento de Andalucía. Este papel es de suma importancia porque ella será quien se enfrente a Juanma Moreno en las sesiones de control. Nacida en 1990, es un rostro diferenciable del actual presidente de la Junta. La otra persona que podía haber sido el vocero en la Cámara es el malagueño Josele Aguilar, pero éste parece que ha cumplido el sueño que deseaba desde hace años, ser el secretario general de su provincia.

La negociación de la Ejecutiva ha andado paralela a las de las provincias, donde se han trasladado todas las tensiones de los socialistas andaluces. Nadie cuestiona a María Jesús Montero ni a su mando para formar su equipo, pero los territorios son cosa bien distinta. De hecho, en la cena que la vicepresidenta del Gobierno compartió con los ocho secretarios de las provincias más Juan Espadas el viernes no se habló de ningún nombre. Quedó claro que nadie le discutiría su núcleo duro.

En las provincias el problema mayor ha surgido en Jaén, donde quien ha sido la portavoz en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, está lanzada a competir por la secretaría general contra Juan Latorre, alcalde de Arjona, y candidato de quien es el líder actual jiennense, Francisco Reyes, presidente de la Diputación. Jaén se ha mantenido unida durante las últimas tres décadas, por eso llama la atención en el PSOE que esta provincia vaya a un enfrentamiento que sólo se resolverá en las urnas mediante elecciones primarias. Férriz contó a quien quiso escucharla en el recinto que ya estaba reuniendo avales para presentar su candidatura.

El calendario para los congresos provinciales comienza mañana lunes. Se abre el plazo para presentar precandidaturas y la recogida de avales. Si hay más de un aspirante con las firmas necesarias, los militantes decidirán en elecciones primarias el próximo 16 de marzo.

En Málaga se han despejado las dudas. Todo indica que el parlamentario Josele Aguilar será el candidato y que el actual líder, Dani Pérez, se dedicará a la política regional. Hace tiempo que Aguilar había apostado todas sus cartas al liderazgo malagueño. José Bernal, que fue alcalde de Marbella, puede acompañar al parlamentario como número dos de su candidatura.

El modo de operar de Montero a la hora de elaborar su dirección no ha estado exenta de cierto asombro por parte de los delegados, algunos de los cuales han indicado a este diario su malestar con el nuevo modo de dirigir el partido de un modo tan personalista que recuerda al de Pedro Sánchez. "María Jesús -ha indicado uno de éstos- no ha nombrado una Ejecutiva, ha elegido un comité de campaña para las elecciones de año y medio".

Algo de eso se ha respirado en este Congreso Regional. La nueva secretaria general tendrá que pasar el examen de las elecciones autonómicas de 2026, y las encuestas que se conocen hasta el momento no auguran un vuelco político. En todo caso, lo que está en juego es la mayoría absoluta con la que gobierna Juanma Moreno. De perderla, el PP tendría que aliarse con Vox, lo que complicaría mucho la gestión y supondría un cambio completo en la manera de gobernar de Moreno, esquivo con todo aquello que suponga radicalidad.