Los médicos andaluces exigen respeto al senador del PP por Huelva por "culparles" de la crisis de los cribados

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos ha exigido al senador del Partido Popular por Huelva, Carmelo Romero, una rectificación y disculpa pública tras sus declaraciones sobre el fallo en los programas de cribado del cáncer de mama en Andalucía, en las que, según el colectivo médico, insinuó que la responsabilidad recaía en los propios profesionales sanitarios por una supuesta negligencia profesional.

El citado senador del PP apuntó en una entrevista que la "mayor parte" de los fallos detectados con el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama se concentraba en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y "quien tendría que dimitir son los médicos o responsables que hayan cometido este fallo".

Al respecto, el Consejo ha remitido este viernes una carta al senador y a los presidentes del PP andaluz y nacional, Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo, advirtiendo que, si Romero no rectifica ni pide disculpas "en la misma forma en que vertió sus declaraciones injuriosas" en un plazo máximo de cinco días, estudiará emprender acciones legales en defensa del derecho al honor de los médicos, conforme a la Constitución y a la Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.

"La crítica política y la libertad de expresión encuentran su límite en el respeto a la verdad y al honor ajeno, especialmente cuando las palabras de un representante público pueden minar la confianza de la ciudadanía en un servicio esencial como la sanidad", señala la corporación médica en su comunicado.

El presidente del Consejo, Alfonso Carmona, apeló además a la "responsabilidad institucional" del senador y advirtió de que la organización "no permitirá que se desprestigie a los médicos", recordando que estos "dedican su vida a la salud y a la vida de los pacientes".

Ante la polémica, Carmelo Romero ha querido aclarar y matizar sus palabras a través de un comunicado en el que lamenta "sinceramente" que sus declaraciones pudieran haberse interpretado como un reproche hacia los profesionales sanitarios. "Si se interpretaron como un reproche a los profesionales, no fue mi intención y lo lamento sinceramente. Los médicos y el personal sanitario son la base de nuestro sistema público de salud y merecen todo mi respeto y apoyo", ha afirmado el senador.

Romero ha explicado que su intención era subrayar la importancia de asumir responsabilidades y revisar los procedimientos para evitar que errores similares vuelvan a producirse. "Mi reflexión pretendía resaltar la necesidad de aprender de los errores, no de culpar a nadie. Si mis palabras han causado malestar, lo lamento profundamente", ha señalado.

El senador ha recordado que "las más de 2.300 mujeres afectadas deben ser la prioridad" y ha defendido la necesidad de que "la administración y los profesionales trabajen juntos para que la sanidad andaluza salga fortalecida".

Romero también ha mostrado su apoyo a la Consejería de Sanidad, que ha iniciado una auditoría sobre el sistema de cribado, y ha pedido colaboración y transparencia. "No se trata de buscar culpables, sino de garantizar que cada mujer reciba la atención que merece. Confío plenamente en nuestros profesionales y en su compromiso con la salud pública", ha subrayado.

El senador ha concluido reafirmando su respeto hacia el colectivo médico y su compromiso con la sanidad pública. "La sanidad andaluza tiene grandes profesionales, y su esfuerzo merece respaldo, no sospechas. La prioridad son las pacientes, y debemos trabajar juntos para que ninguna quede fuera del sistema de detección precoz", ha sentenciado.