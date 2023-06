Estos son las mejores notas de Andalucía en Selectividad

Si este jueves fue feliz para los más de 39.091 estudiantes andaluces que supieron que habían aprobado la temida Prueba de Acceso a la Universidad (PEvAU), más del 96% de los que se presentaron, lo fue aún más para un selecto grupo que supieron que las suyas son las mejores notas de este año.

Ocho estudiantes andaluces sacaron la nota perfecta, un 14 sobre 14, la más alta posible. Tres alumnos en Granada; dos en Cádiz; y uno en Sevilla, en Málaga y en Jaén.

"Creo que ya lo he procesado un poco...”, reconoce Amaranta Pérez, estudiante del Ave María Casa Madre. tuvo un primer pensamiento cuando consiguió acceder a sus notas de Selectividad. “Se han equivocado”. Pero no. Ha logrado la nota perfecta. Un 14. Y podrá estudiar Medicina, como quería. También cumplirá su sueño de ser médica Ana Roldán, del CDP Dulce Nombre de María (Escolapios), mientras que el tercer estudiante que logró un 14 en Granada, Antonio Pérez, de La Presentación, disfrutará estudiando su pasión, la Física.

"He visto la nota y me he puesto a dar vueltas en casa sin saber qué hacer. Me he puesto a dar vueltas por la habitación". Así reconocía que se había sentido Antonio Gómez Bustos, del IES La Bahía de San Fernando, después de comprobar que había sacado un 14, la misma nota que Nuria Santabárbara Cantos, de la Compañía de María de San Fernando, que planea estudiar un doble grado de Humanidades con Traducción e Interpretación en Inglés en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, para ser profesora de Secundaria o Bachillerato de "cualquier cosa de letras".

El 14 de Jaén lo logró Ana Bravo, del colegio Cristo Rey, que es corredora de pruebas de trail y cross, con una beca deportiva que unida a otra académica le va a llevar los dos próximos cursos a estudiar a Estados Unidos, todavía no sabe la especialidad por la que se va a decantar, aunque admite que Medicina y las carreras relacionadas con el deporte son las que más le gustan.

En Sevilla, Alberto de Leopoldo Peñas, del Colegio Highlands de Dos Hermanas estudiará con su flamante 14 un doble grado en Industriales y Administración y Dirección de Empresa (ADE) en la universidad privada ICADE de Madrid, que considera que la clave es "no machacarse" pero tampoco estudiar "la semana antes", sino "ir día al día".

Con una sonrisa de oreja a oreja, se paseaba ayer Abilio Ruiz Ramos por el Instituto Maristas, en Málaga, después de lograr un 10 en todas sus asignaturas y que le ha llevado ha ser la mejor nota de toda Málaga en la PEvAU con un 14 sobre 14. Tiene claro que estudiará en la Universidad de Málaga Matemáticas, esa misma materia fue la que durante las pruebas de acceso le causó alguna inquietud. "Cuando vi que era difícil me puse nervioso. Cuando fueron saliéndome los ejercicios, me fui tranquilizando un poco. Las cosas estaban ahí, sólo que las preguntas estaban de una forma que normalmente no se formulan, por lo que fue duro, pero al final se superó".

“Esperaba buena nota, pero tanto no, ha sido una sorpresa”, comentaba Alejandro Garijo emocionado. Este estudiante del IES Antonio Gala, de Palma del Río (Córdoba), ha sacado un 9,938 en las troncales y cuenta también con un 10 en su media de Bachillerato. Esto le permite disfrutar de una nota de acceso de 13,975. Quiere estudiar algo relacionado con Salud, pero aún no lo tiene claro. “Aunque tengo una semana para pesármelo, creo que haré Farmacia o Bioquímica”.

“Siempre piensas que habrá muchas personas mejor que tú”, confiesa su compañero de instituto Ignacio Morales casi con sorpresa después de que conocer que había sacado un 13,905, tras sacar un 9,938 en la parte obligatoria y un 10 de media en bachillerato. Como lo suyo son los números, según confiesa, se debate entre estudiar Ingeniería informática y Matemáticas, o Matemáticas y Física.

Igual de sorprendido dijo sentirse, Rafael Gutiérrez, que es alumno del Colegio La Inmaculada de Algeciras, pues no esperaba recibir la nota que ha sacado: un 13,95, que le permitirán estudiar en la Universidad Autónoma de Madrid el Grado de Matemáticas, la materia que más le apasiona.

En el campus de Jerez, la mejor calificación la ha obtenido Ana Bocanegra Calderón, del IES Zaframagón de Olvera, con un 13,900.

Marina Morales, de la Compañía de María de Almería, ha logrado la nota más alta de la Prueba de Evaluación de Acceso a la Universidad (PEvAU) entre los estudiantes de la provincia de Almería con un 13,95. Ahora podrá estudiar el Grado de Medicina en Granada como pretendía.

Después del duro esfuerzo, de las largas jornadas de estudio, del sacrificio llega la recompensa. El 13,975 que vio José Manuel Landero Plaza, alumno del IES La Arboleda (Lepe) este jueves tras el 9,975 en el acceso y los dos 10 en materias de admisión. Para Landero ha sido un curso "duro", pero tenía claro que quería hacerlo "lo mejor posible para poder optar a su carrera favorita": el doble Grado en Matemáticas e Informática.

Felices con sus notas y con los libros a un lado, a la pregunta de “¿y ahora qué?” todos tiene una respuesta clara: “Ahora a disfrutar”.