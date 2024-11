La Mesa del Parlamento veta una iniciativa sobre Palestina... por el riesgo de "involucrar a Andalucía en un conflicto armado"

Es habitual que las iniciativas que plantea el grupo minoritario en la Cámara andaluza, Adelante Andalucía, lleven una carga ideológica con asuntos que trascienden las fronteras andaluzas, unas propuestas que alternan con medidas prácticas como la Ley de gafas gratuitas para todos los niños andaluces que sigue con éxito su tramitación hasta el Congreso de los Diputados. Lo llamativo de este miércoles en el Parlamento andaluz ha sido el veto que la Mesa de la Cámara, el órgano de gobierno, ha planteado a una proposición no de ley de Adelante Andalucía que pedía que se debatiese en el próximo Pleno sobre la "defensa del pueblo palestino ante el genocidio y por el fin del reconocimiento del Estado de Israel".

Según consta en una resolución de la Mesa hecha pública por el grupo Adelante Andalucía, se ha acordado no admitir a trámite esta iniciativa "porque podría comprometer la propia seguridad de la población andaluza y del conjunto de la población española".

En su resolución, la Mesa que preside el popular Jesús Aguirre, explica que "una vez ponderada la situación de conflicto bélico existente en la zona aludida (...) se postula que podría suponer una grave interferencia en la política estatal respecto de este conflicto y asimismo, conllevaría el riesgo de involucrar a la comunidad autónoma de Andalucía en una situación de conflicto armado".

José Ignacio García, portavoz de Adelante ha sostenido que este rechazo a su iniciativa es "un caso más de la tragicomedia en la que se ha convertido este Parlamento", cuya Mesa, "como no le gusta" dicha proposición no de ley "por el contenido, nos vetan que se pueda tratar pero nunca se han vetado proposiciones racistas de Vox", un partido de "extrema derecha" que ha llevado al Parlamento "auténticas barbaridades".

El portavoz de Adelante ha insistido en defender que su partido "no tiene capacidad de meter en una guerra a nadie". "El cortijo de Jesús Aguirre, (presidente del Parlamento) ya apesta", y ha incidido en criticar que se pueda "negar la violencia machista, atacar a los inmigrantes, pedir que los dejen morir en el Estrecho, decir que las ONG que les ayudan son mafias, atacar a las personas Lgtbi", y "no pasa nada", pero "no toques al Rey o al Estado de Israel", porque entonces "se lía en este Parlamento", ha llamado la atención.

El portavoz de Adelante ha concluido defendiendo que le "parece legítimo que un grupo de extrema derecha racista y machista venga" al Parlamento "a soltar su basura de extrema derecha racista y machista", pero a su grupo también le "tienen que dejar defender a los palestinos y decir que el Estado de Israel es un Estado terrorista, porque el Reglamento nos ampara decirlo y hacerlo".