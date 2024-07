Miguel Delibes: "Tenemos que correr más en Doñana"

El presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, se despide de este órgano manteniendo el estilo combativo que le ha caracterizado en los once años que lleva al frente de este órgano. En sus palabras de despedida ha urgido a las administraciones a "correr más" para llegar a alguna solución en el Parque Nacional. "Las cosas que son difíciles van despacio, estoy convencido de que el Consejo de Participación debe tener un papel en la conservación de Doñana, en la gestión ordenada de su entorno, la promoción del desarrollo en la comarca y hace falta una persona con más energía y fuerza para dar ese empujón adicional que es necesario".

"Podemos haber entendido la paz que se ha generado a raíz del acuerdo como un fin cuando era un medio para conseguir que era sólo el camino para el desarrollo de la comarca. Las cosas van bien, el secretario de Estado ha dicho que estamos en los planes de las previsiones temporales pero mi sensación es que hay que correr más como el cuento de Lewis Carroll, para llegar a otro sitio hay que correr más. Hemos corrido mucho, nos hemos desgastado mucho, he dejado muchos pelos en la gatera para conseguir el acuerdo que festejo porque hay tranquilidad que permite trabajar mejor. Pero eso no hace que Doñana esté mucho mejor. Hay que trabajar el doble y el doble de rápido".

Delibes ha explicado que se despide de este órgano porque está "cansado". "Fue un desgaste personal grande la lucha por conseguir un acuerdo y la retirada de la proposición de ley que iba a cambiar los regadíos en el entorno de Doñana".

El consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, le ha agradecido su trabajo y ha reconocido su labor, "una persona que siempre ha antepuesto el interés de los valores ecológicos de este espacio natural y en nombre del Gobierno andaluz le agradezco la colaboración y predisposición que siempre ha tenido"

Fernández-Pacheco ha anunciado también que se ha creado un grupo de trabajo específico para el desarrollo de la finca Veta la Palma, con el objetivo de potenciar su desarrollo y su integración en el Parque Nacional.