Montero sobre los cribados: "Es inadmisible que intenten relativizar la vida, aunque sea una"

La secretaria general del PSOE andaluz, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado sobre los errores relacionados con el programa de cribado del cáncer de mama en Andalucía que es "inadmisible que algunos intenten relativizar la vida, aunque sea la de una de nosotras".

Ayer viernes, el diputado del PP Pablo Venzal dijo en el Parlamento andaluz que las mujeres afectadas por la falta de notificación de los resultados de la mamografía "seguramente se contarán con los dedos de una mano, por mucho que se grite".

En un acto celebrado este sábado en Sevilla sobre memoria democrática con motivo del Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura, Montero ha señalado que "cualquier programa que defienda nuestra vida es importante", ha dicho en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

Son esas declaraciones a las que ha dado respuesta Montero este sábado: "No se pueden banalizar las consecuencias que tiene algo que no se puede calificar de fallo porque es el colapso que tienen nuestros servicios públicos con motivo de la falta de apuesta, de la privatización, del modelo distinto que no apuesta por políticas públicas de este PP".

A la líder del PSOE andaluz le "parece indignante que se pueda trasladar que, total, si se trata de no sé cuántas vidas". "No, una sola justifica un programa, una sola justifica un sistema sanitario de calidad que permita que nos sintamos seguras y nuestros compañeros seguros ante la enfermedad, que es la vulnerabilidad del ser humano", ha incidido.

Montero ha añadido que "si la ciencia puede curar", todas las personas tienen "derecho a que se prevenga nuestra enfermedad y a que se cure". "No hay justificación alguna para que esto no ocurra", ha finalizado.