Montero y Moreno abren la guerra de las fotos con el caso Cerdán de fondo

Que la situación que se vive en el PSOE nacional iba a llegar a Andalucía más allá de las habituales pullas que se dedican los partidos cada vez que tienen ocasión de hablar, era algo que se daba por descontado. Esta mañana, durante el acto de inicio de obras en el tramo 3 de la línea 3 del metro de Sevilla, ha alcanzado a sus dos máximos representantes. Primero la vicepresidenta y secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, respondía a una pregunta sobre la agenda del presidente del Gobierno: "no puede estar todo el día haciéndose fotos como pasa aquí en Andalucía, en donde parece que la agenda política del señor Moreno Bonilla consiste solo y exclusivamente en inauguraciones y en confrontar con el Gobierno de España".

Mensaje recibido. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, respondía poco después y visiblemente contrariado: "he llegado un poco más tarde porque he estado despachando asuntos importantes en el Palacio de San Telmo, asuntos de calado y de interés", y ha encajado el golpe de Montero: "nos vamos a hacer muchas fotos, todas las fotos que avalan la cantidad de proyectos y de iniciativas" que su gobierno está poniendo en marcha "en todos y cada uno de los rincones de Andalucía". "Ese es el compromiso con el que quedamos con los andaluces y es el compromiso de que vamos a cumplir fielmente con nuestra palabra", ha agregado el presidente. Aunque la sangre no ha llegado al río y dos besos de cortesía entre ambos daban por finalizado el acto, todo hace pensar que esto no ha hecho nada más que empezar.

La única candidata de los socialistas andaluces a la Junta de Andalucía, ha asegurado en su intervención que el presidente del Gobierno tiene "trabajo interno con los ministros y con los consejeros, con todo el equipo que uno tiene a su disposición para impulsar los proyectos, así que es bienvenido ese trabajo para preparar una cumbre (de la OTAN) que va a ser muy importante para nuestro país".

Tampoco pudo escapar de las preguntas directas sobre el caso Cerdán-Ábalos-Koldo: "Mire, yo desde luego no voy a hacer ningún comentario de personas que ya no están en mi partido. Esto es lo primero que quiero decir, porque el señor Ábalos ha sido expulsado de mi partido y el señor Cerdán ha causado baja voluntaria, que es lo mismo que se ha ido antes de que se le abriera expediente de expulsión. Hay que dejar trabajar a la justicia, seguro que cada uno utiliza su propia estrategia de defensa y todo hay que leerlo bajo esa perspectiva y por tanto, lo importante es que se llegue hasta el final y con la verdad y que si alguien ha cometido una conducta irregular, que lo pague".

La vicepresidenta ha insistido en el mensaje que quiso trasladar ayer antes de la celebración de la Ejecutiva regional del PSOE andaluz, esto es, en que mientras el Gobierno esté operativo y las cámaras no se disuelvan, "nos sobran los motivos para seguir trabajando por el bienestar de los ciudadanos y por la mayoría de las personas de nuestro país. Necesitamos consolidar el crecimiento económico, necesitamos seguir trabajando para que la cifra de ocupación, fundamentalmente en mujeres y sobre todo en jóvenes, nos pueda permitir superar el diferencial que siempre hemos tenido con Europa; tenemos que seguir combatiendo la inflación; tenemos el tema de la vivienda con más de 7.000 millones que hemos puesto a disposición de las comunidades autónomas encima de la mesa; hay que trabajar en la sanidad y en la dependencia".