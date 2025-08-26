Moreno apoya el registro de pirómanos y las penas "ejemplarizantes" que propone Feijóo

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha calificado este martes de "oportunas y sensatas" las iniciativas presentadas ayer por el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, frente a los incendios forestales y los pirómanos que provocan algunos de ellos. Moreno ha reclamado penas "ejemplarizantes" para aquellas personas que sean detenidas como culpables de fuegos como ha venido manifestando a lo largo de los últimos días.

En unas declaraciones hechas a los medios en Archidona (Málaga), Moreno se ha pronunciado sobre el plan de 50 medidas contra los incendios forestales que Feijóo presentó ayer, entre las que figuran un registro nacional de pirómanos y que éstos estén geolocalizados.

Moreno ha declarado que detrás de "la mayoría de los incendios está la mano del hombre, bien por omisión, bien por falta de atención, porque se ponen a hacer actividades que no se deben hacer en épocas estivales y otras, desgraciadamente, como consecuencia de los pirómanos". Los fuegos "no solamente pueden generar una catástrofe natural" que conlleve "la pérdida de parte de nuestra biodiversidad", sino que "desgraciadamente acaban con los enseres, las casas, el patrimonio de las familias y, lo que es peor y más terrible, con la vida de muchas personas, como hemos podido comprobar este verano", ha añadido en unas declaraciones que ha recogido Europa Press.

Es el motivo por el que el presidente de la Junta respalda la propuesta de Feijóo de que exista un "registro de pirómanos". "Es muy importante", ha dicho, pues "suelen ser reincidentes", según ha advertido. Moreno ha señalado que se han dado casos de pirómanos que, después de ser "liberados, han vuelto a causar daño a través de los incendios", de ahí que, según ha insistido en defender, "es muy importante que los tengamos registrados y, por tanto, fichados y controlados".

El hecho de que un pirómano "lleve una pulsera" de geolocalización, ha añadido, "garantiza controlar los movimientos de estos señores que son capaces de incendiar bosques, montes, poniendo en peligro las vidas humanas". Y, como ha venido diciendo en las últimas fechas, Moreno ha vuelto a reivindicar un endurecimiento de las penas a las que son condenados quienes "atentan claramente contra nuestro patrimonio natural y contra nuestras vidas", ya que dichas condenas "tienen que ser mucho más severas", ha sostenido.

"No es fácil coger a un pirómano y, cuando se coge", las penas que se les imponen "no pueden ser leves o a veces muy livianas para que vuelvan a reincidir", sino que "tienen que ser ejemplarizantes", ha sostenido Moreno, quien ha defendido que el "paquete de medidas" presentado por Feijóo, "desde el punto de vista propositivo", cree que "aporta solución, luz a uno de los graves problemas que tenemos en España, como es, sin duda alguna, el de los incendios".

Aviso de los mensajes populistas que niegan las instituciones

Moreno ha defendido que ante incendios tan "fuertes", "los más graves de nuestra historia reciente", "lo primero que tenemos que hacer es poner todos los recursos que tengamos al alcance todas las administraciones", es decir, ayuntamientos, comunidades autónomas y el Estado, ha precisado.

El presidente ha valorado "humildemente" la "contribución" de Andalucía a los incendios, pues dedica "la dotación más importante de España, con casi 270 millones de euros" y "4.700 efectivos", según ha puesto de relieve destacando que esa cifra es superior a la de integrantes de la Unidad Militar de Emergencias, que "tiene 3.000".

El presidente ha señalado que "las desgracias y las catástrofes naturales, como consecuencia del cambio climático, cada vez" están "más presentes" y que, ante tal circunstancia, es importante la preparación que hace Andalucía para intentar dar las "respuestas más eficaces posibles a este tipo de incidencias".

Andalucía dedica "un 60%" de su presupuesto dentro del Plan Infoca para la "política de prevención" con la que "intentar evitar esos incendios" y ha avisado de las "afirmaciones de los partidos populistas" sobre que "el pueblo salva al pueblo", lo que "significa la negación de las instituciones y de nuestro Estado", que "tiene un papel que cumplir", que pasa por "ayudar y salir en auxilio de los ciudadanos españoles cuando tienen un problema severo", según ha abundado el presidente de la Junta.

En ese sentido, ha manifestado que "cuando tenemos un incendio que traspasa la frontera de una comunidad, que supera los marcos autonómicos, el Estado tiene que actuar con toda determinación, con toda firmeza y con todos sus medios, y además desde el minuto uno", ha remarcado.