Moreno cierra el año urgiendo a la oposición disculpas por las acusaciones sobre los cribados

Sus señorías deberan volver a verse las caras dentro de quince días en el debate final del Presupuesto de la Junta para 2026, pero el de este miércoles ha sido el último pleno del año en la Cámara andaluza. Y el año se ha cerrado con la sensación de que cada vez hay una distancia mayor entre el Gobierno andaluz y los grupos de la oposición, incluyendo a los tres de la izquierda y a Vox.

Los errores en los cribados del cáncer de mama han ocupado una gran parte de la sesión, sobre todo después de que la Fiscalía haya archivado la denuncia de Amama por el supuesto borrado y manipulación de las mamografías. Juanma Moreno exigía a PSOE y Por Andalucía, que “pidan perdón y reconozcan que han faltado a la verdad”. “Hay partidos que se han instalado en la mentira. Que pidan perdón y reconozcan que han faltado a la verdad. Es indigno. Todo no vale en política”.

Pero la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, defendía con vehemencia que Amama “no miente” sobre las pruebas diagnósticas del programa del cribado del cáncer de mama porque “que no sea delito no hace mentirosas a las mujeres”.

En su turno de palabra, la portavoz socialista, María Márquez, recomendaba al presidente andaluz “no estar tan subidito” tras el archivo de una de las denuncias presentada por esta asociación “porque hay todavía cien denuncias en la Fiscalía”. “Yo no le voy hablar de denuncias, sino de condenas”, le replicaba Moreno quien detalló varias de las condenas de los tribunales al SAS por retrasos en los diagnósticos del cáncer de mama.

El debate sobre el asunto se cerró con la intervención del portavoz del PP, Toni Martín. “Ni hubo borrado de mamografías, ni manipulación de historiales, ni nada de nada. Todo era una inmensa mentira del sanchismo a la que han colaborado todos sus lacayos políticos y mediáticos con el único objetivo de atacar y derribar al Gobierno de Juanma Moreno, pero ahora ha hablado la justicia y les ha puesto a ustedes en su sitio”.

La corrupción

Pero no ha sido el único asunto en la sesión de control al presidente de la Junta en el Parlamento. Desde las filas del PSOE preguntaban a Moreno si la Junta de Andalucía, “tiene contratos con la mafia de Almería”, una afirmación que los socialistas llevan varios días deslizando. “Su mano derecha, en referencia al secretario general del PP, Antonio Repullo, fue a la Diputación de Almería a esperar que salieran los detenidos del calabozo. ¿Qué pactaron?”.

Moreno, por su parte, replicaba que si lo que busca el PSOE es proteger los servicios públicos, lo primero que debería hacer es “no ser un sirviente de Puigdemont”, una actitud que ha considerado “totalmente insólita”.“Vimos a todo un presidente del Gobierno de España humillándose ante el señor Puigdemont, hincando la rodilla solo por mantenerse unos meses más en el Gobierno”.