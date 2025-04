Moreno confirma que mañana habrá colegio y que ha pedido el refuerzo de la seguridad en las calles

La jornada de apagón se está desarrollando en Andalucía con muchas dificultades pero sin que haya que lamentar daños personales. Así lo acaba de comunicar el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha hablado desde el Centro de Coordinación Operativa Integrada, Cecopi, tras la reunión que ha mantenido con los servicios de emergencia. "Estamos en una situación inédita que no habíamos vivido nunca los de mi generación, como ha sido el corte de la electricidad por completo en el conjunto del territorio. Cuando nos dimos cuenta de que no se trataba de un incidente puntual, sino que era más grande, la Junta activó Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil, situación operativa 1, difundiendo recomendaciones", ha dicho.

A pesar de las circunstancias especiales, Moreno ha confirmado que mañana martes habrá colegio en todos los centros andaluces, "salvo que haya alguna circunstancia especial de la que informaremos llegado el caso", si bien espera que esa situación no se produzca debido a que se está recuperando progresivamente el suministro eléctrico. También funcionarán los museos, bibliotecas y archivos de toda la comunidad.

Asimismo, ha garantizado que los hospitales están funcionando con normalidad ya que disponen de grupos electrógenos que se han recargado de combustible durante la tarde de este lunes, por lo que podrán mantener los servicios. A pesar de ello, se han reprogramado las operaciones previstas para la tarde de este lunes y para la mañana del martes, si bien se atienden con normalidad las urgencias y la atención a los pacientes ingresados. "Nuestra principal preocupación ha sido la sanidad andaluza, y la consejera de Salud nos ha confirmado que están todos los hospitales funcionando. Nos preocupaba mucho porque el funcionamiento del sistema sanitario depende del suministro eléctrico y de la tecnología".

Los profesionales sanitarios que estaban de guardia localizada se han trasladado a los centros asistenciales debido a los problemas de comunicación durante toda la jornada, "ha sido muy difícil comunicarnos con ellos y por eso les hemos pedido que vayan a los centros sanitarios, les agradezco mucho su disponibilidad y comportamiento".

Más seguridad

Asimismo, Moreno ha detallado que ha reclamado al Gobierno central la declaración de emergencia nacional, un recurso extremo al que no suele recurrir la comunidad autónoma. "Pero se daban todas las condiciones, ya que se trata de una crisis que se da en todo el territorio nacional, no de una provincia o la comunidad autónoma. Además, los problemas que han surgido superan nuestro marco competencial, ya que el suministro eléctrico es competencia de Red Eléctrica y nosotros no tenemos mecanismos para poder operar", ha explicado el presidente de la Junta quien también ha detallado que se han producido problemas de comunicación que superan marco de competencia, tráfico y el orden público y la seguridad, "nosotros no tenemos esas competencias y no las podemos asumir".

En este mismo sentido, el presidente andaluz ha pedido al Gobienro central que refuerce la seguridad durante la noche para evitar el pillaje y la inseguridad de los vecinos, "si ellos entienden que debe ser el ejército, nos parece muy bien; aquí estamos para colaborar en lo que sea necesario". En este sentido, Moreno ha pedido la colaboración expresa de la Guardia Civil en las zonas rurales y de la Policía Nacional en las grandes ciudades, también ha puesto a disposición del Gobierno a la Unidad de Policía Adscrita de la Junta de Andalucía.

Luz de Marruecos

El consejero de Industria y Energía ha informado de que Andalucía está recuperando la electricidad en torno al 35 o el 40%, una buena parte la energía gracias a la cooperación de Marruecos que está prestando asistencia eléctrica a Andalucía. "Nos están auxiliando Francia a través de los Pirineos y Marruecos, e iremos poco a poco recuperando la luz junto a todo el trabajo que están haciendo los operadores y Red Eléctrica".

El presidente de la Junta ha hablado, "en un tono cordial y de cooperación conjunta" con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, a la que ha ofrecido "la cooperación máxima por parte de la Junta con la administración general del Estado y el Gobierno de España". "No éramos conscientes del grado de vulnerabilidad que tenemos", ha dicho.

Explicaciones, cuando todo acabe

Asimismo, el Gobierno andaluz ha detallado que el Centro de Ciberseguridad está investigando lo que haya podido ocurrir y ha destacado que es importante que se conozcan todos los detalles de lo sucedido, "es importante que se sepa todo lo que ha sucedido; la transparencia es muy importante para evitar los bulos y las noticias falsas.Dependemos de nuestra seguridad energética. Una vez que consigamos lo fundamental, como es que vuelva la luz para todos, es importante que averiguemos qué ha podido suceder para que 60 millones de personas nos hayamos quedado sin luz durante un día. Nos tiene que servir para prever situaciones de este tipo y si se suceen estas situaciones, tener mecanismos más eficienes y que sean más fáciles de utilizar".

Suministro de Agua

Desaladora de Carbonera está parada y suministra agua de boca a una parte importante del Poniente de Almería. Los pozos que necesitan suministro eléctrico. Ya se están recuperando infraestructuras, como el Aeropuerto de Málaga, pero ha habido situaciones tensas, "hemos tenido mucho miedo y seguimos teniéndolo: telesillas colgados en Sierra Nevada, por ejemplo. Agradezco ayuntamientos, policía local, bomberos y todos los trabajadores sanitarios, Guardia Civil y policía Nacional.